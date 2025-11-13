Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Фото: Facebook Тараса Качки

У 2025 році Національне антикорупційне бюро України відкрило 540 справ щодо корупції. Це показує ефективність роботи правоохоронних органів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка під час заходу ReBuild Ukraine у четвер, 13 листопада.

Антикорупційна система України працює на повну

Качка додав, що вже цього року в Україні оголосили 67 вироків — тобто справ, які завершилися реальними покараннями для корупціонерів. Ще 97 обвинувальних актів скеровано до суду.

"Це означає, що очищення української системи відбувається дуже швидкими темпами, і я це високо ціную. Кожна погана новина — це також гарна новина для мене, бо вона свідчить, що наші антикорупційні інституції працюють", — зазначив Качка.

За його словами, антикорупційні органи не лише реагують на поточні випадки зловживань високого рівня, а й здатні викликати значну негативну реакцію в уряді, що підтверджує їх незалежність і ефективність.

Віцепрем'єр підкреслив, що прозоре та чесне управління країною є невід’ємною частиною боротьби України з російською агресією.

Нагадаємо, що у жовтні Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розпочали розслідування 61 нової кримінальної справи. Крім того, до суду було направлено більше десяти обвинувальних актів, що стосуються різних випадків корупційних правопорушень.

А до цього 10 листопада Національне антикорупційне бюро провело обшуки одночасно у чотирьох квартирах бізнесмена Тимура Міндіча, витративши на ці слідчі дії близько 12 годин.