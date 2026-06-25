Свириденко анонсувала 160 угод на понад 10 млрд євро

Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала укладання 160 угод на понад 10 мільярдів євро під час Конференції з питань відновлення України, організованою за спільної організації Польщі та України. Зокрема, йдеться про оголошення про понад 30 партнерств.

Про це Юлія Свириденко повідомила у четвер, 25 червня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на Конференції з питань відбудови України у Гданську.

Укладання 160 угод на Конференції з питань відбудови України

Свириденко зазначила, що заплановано також участь понад 80 українських компаній у найбільшому за всю історію Конференції бізнес-ярмарку разом із 2 000 представників бізнесу з усього світу. Крім того, очікується запуск оновленого формату Енергетичної платформи, яка діятиме на постійній основі як механізм залучення міжнародної підтримки для енергетичного сектору України.

Відкриваючи подію, Свириденко підкреслила, що ключовими пріоритетами залишаються безпека, стійкість енергетики, підтримка приватного сектору та залучення інвестицій. Вона наголосила, що відбудова України — це не лише відновлення зруйнованого, а й внесок у зміцнення всієї Європи.

"Саме тому пріоритетом є посилення української оборонної промисловості. Наш ОПК сьогодні створює сучасні військові технології, які довели свою ефективність на полі бою та вже працюють на зміцнення європейської безпеки", — каже премʼєрка.

Окремо Свириденко висловила вдячність європейським партнерам за фінансовий механізм підтримки України обсягом 90 млрд євро. Вона зазначила, що очікується оголошення першого траншу на 3,2 млрд євро вже під час конференції. Це, за її словами, ще одне підтвердження довіри до України та підтримки її реформ.

"Символічно, що URC проходить у польському Гданську — місті, де вже перемагала солідарність. "Нема свободи без солідарності" — гасло, знову актуальне в часи спільних безпекових викликів", — додала премʼєрка.

Як писали Новини.LIVE, премʼєр Польщі Дональд Туск планує зустрітися з українською делегацією одразу після завершення робочої сесії Конференції з питань відновлення.

Відомо, що цього року відсутній на Конференції український лідер Володимир Зеленський. Туск наголосив, що не відчуває розчарування через рішення відправити у Польщу урядову делегацію під керівництвом Свириденко.