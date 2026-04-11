Священик отримав термін за передачу даних про ЗСУ

Шосткинський міський районний суд Сумської області визнав винним громадянина України в передачі інформації про розташування Збройних сил України представнику РФ. Йдеться про злочин, передбачений частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України. Вирок було ухвалено за підсумками розгляду матеріалів справи в умовах воєнного стану.

Про деталі процесу повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу суду.

Суд встановив, що житель міста Шостка, який є священнослужителем, у період із березня до серпня 2025 року систематично передавав інформацію через месенджер Telegram. Дані стосувалися дислокації українських військових підрозділів. Передача інформації відбувалася представнику Російської Федерації. Ці дії були кваліфіковані як кримінальне правопорушення.

Суд врахував визнання провини

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав провину і заявив про каяття. Суд також врахував пом'якшувальні обставини, включно з активним сприянням слідству та наявністю інвалідності. Однак було ухвалено рішення, що виправлення без ізоляції від суспільства неможливе. У результаті чоловікові призначено покарання у вигляді позбавлення волі.

Розгляд справи зайняв трохи більше одного місяця, що стало можливим завдяки організованому судовому процесу. У суді зазначили, що всі процедури були проведені в стислі терміни. Вирок поки що не набув законної сили. Він може бути оскаржений в апеляційній інстанції.

