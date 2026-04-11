Священник получил срок за передачу данных о ВСУ

Шосткинский суд. Фото: скриншот YouTube

Шосткинский городской районный суд Сумской области признал виновным гражданина Украины в передаче информации о расположении Вооруженных сил Украины представителю РФ. Речь идет о преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины. Приговор был вынесен по итогам рассмотрения материалов дела в условиях военного положения.

О деталях процесса сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что житель города Шостка, являющийся священнослужителем, в период с марта по август 2025 года систематически передавал информацию через мессенджер Telegram. Данные касались дислокации украинских военных подразделений. Передача информации происходила представителю Российской Федерации. Эти действия были квалифицированы как уголовное правонарушение.

Суд учел признание вины

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал вину и заявил о раскаянии. Суд также учел смягчающие обстоятельства, включая активное содействие следствию и наличие инвалидности. Однако было принято решение, что исправление без изоляции от общества невозможно. В результате мужчине назначено наказание в виде лишения свободы.

Рассмотрение дела заняло чуть более одного месяца, что стало возможным благодаря организованному судебному процессу. В суде отметили, что все процедуры были проведены в сжатые сроки. Приговор пока не вступил в законную силу. Он может быть обжалован в апелляционной инстанции.

