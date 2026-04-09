На Черниговщине судили мужчину за организацию схемы для уклонистов

На Черниговщине судили мужчину за организацию схемы для уклонистов

Дата публикации 9 апреля 2026 03:32
На Черниговщине судили мужчину за организацию схемы для уклонистов
Военнообязанный с работником ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

В Черниговской области судили мужчину, который был одним из организаторов схемы уклонения от мобилизации за взятку в размере 5 тысяч долларов. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина в сговоре с сообщником находил военнообязанных и предлагал им оформить прохождение ВВК без личного присутствия, а также обновить учетные данные, чтобы избежать мобилизации.

"Устанавливая таких лиц, обвиняемый, имея устойчивые связи с представителями ВВК, способствовал оформлению незаконного заключения о пригодности этих лиц к военной службе в воинских частях обеспечения, военных учреждениях высшего образования, учебных центрах, медподразделениях, подразделениях логистики, связи, охраны, что не соответствует действительному состоянию здоровья последних", — говорится в деле.

В дальнейшем фигурант передавал документы военнообязанных с результатами якобы прохождения ВВК третьим лицам для дальнейшего внесения соответствующей информации в реестр "Оберіг".

Решение суда

В деле указано, что обвиняемый пошел на сделку с прокурором, после чего Нежинский горрайонный суд назначил гражданину наказание в виде пяти лет лишения свободы без применения конфискации имущества.

Вместе с тем, согласно статье 75 Уголовного кодекса Украины, его освободили от фактического отбывания назначенного наказания. Зато суд установил испытательный срок продолжительностью два года шесть месяцев.

В течение этого периода мужчина обязан не совершать новых правонарушений и придерживаться определенных обязанностей, в частности: регулярно появляться для регистрации в орган пробации, а также информировать о любой смене места жительства, работы или учебы.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что на Житомирщине девушка подделала документы, чтобы вывезти мужчину за пределы Украины. За содеянное ее будут судить.

Также мы писали, что мужчина в Полтавской области уклонился от мобилизации и пытался подкупить правоохранителей. Суд решил, что гражданин должен заплатить штраф.

Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
