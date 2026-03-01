Видео
Україна
Видео

Мужчину незаконно могли снять с "розыска" — что решил суд

Мужчину незаконно могли снять с "розыска" — что решил суд

Дата публикации 1 марта 2026 02:12
Суд забрал телефон работницы ТЦК, которая могла незаконно снять с розыска человека
Гражданин в ТЦК и суде. Фото: сайт города Шепетовка, Одесский ОТЦК. Коллаж: Новости.LIVE

В Кременчуге Полтавской области идет расследование дела о возможном незаконном снятии мужчины "с розыска", который предварительно, мог иметь родственные связи одной из работниц ТЦК. На данный момент суд уже принял определенное решение. 

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Полтава".

Детали дела

Детали дела

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года в реестр "Оберег" были автоматически внесены сведения об объявлении одного из военнообязанных в розыск из-за неявки по повестке.

Однако уже через несколько дней эти данные изменили: отметку "розыск" аннулировали, указав основание "предоставление лицу отсрочки/бронирования". В то же время следствие установило, что в это время мужчина находился за границей и физически не мог прибыть для оформления соответствующих документов.

Во время досудебного расследования правоохранители допросили свидетелей. Они заявили, что электронным ключом руководителя пользовались несколько работников ТЦК и СП, а пароль к нему хранился в доступном месте.

Отдельно проверяется информация о возможных родственных связях между военнообязанным и одной из работниц ТЦК и СП. По данным Госреестра актов гражданского состояния граждан, они являются братом и сестрой, что может свидетельствовать о вероятном сговоре при внесении изменений в реестр "Оберег".

Кроме того, уже 10 февраля 2026 года на основании постановления следственного судьи Автозаводского районного суда Кременчуга правоохранители провели обыск по месту жительства одной из фигуранток. У нее изъяли мобильный телефон iPhone 16 Pro, который, вероятно, использовался для входа в реестр или координации действий по корректировке данных.

Прокурор обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятое устройство для сохранения доказательств.

Решение суда

Суд удовлетворил обращение прокурора. На телефон был наложен арест с запретом отчуждения и распоряжения, однако без ограничения права пользования владелицей.

Напомним, недавно мы писали, что военный ТЦК в Хмельницкой области проводил оповещение населения без обязательной видеофиксации. За это ему назначили штраф.

Также мы писали, что в Киеве суд признал незаконными действия ТЦК по внесению одного из мужчин в реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

суд война в Украине ТЦК и СП военнообязанные розыск судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
