Суд конфіскував телефон працівниці ТЦК, яка незаконно зняла з розшуку человівка

У Кременчуці на Полтавщині розслідують справу щодо незаконного зняття чоловіка "з розшуку", який попередньо, має родинні зв'язки однієї зі співробітниць ТЦК. Наразі суд вже ухвалив певне рішення.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у грудні 2024 року до реєстру "Оберіг" були автоматично внесені відомості про оголошення одного з військовозобов’язаних у розшук через неявку за повісткою.

Однак вже через кілька днів ці дані змінили: позначку "розшук" анулювали, вказавши підставу "надання особі відстрочки / бронювання". Водночас слідство встановило, що в цей час чоловік перебував за кордоном і фізично не міг прибути для оформлення відповідних документів.

Під час досудового розслідування правоохоронці допитали свідків. Вони заявили, що електронним ключем керівника користувалися кілька працівників ТЦК та СП, а пароль до нього зберігався у доступному місці.

Окремо перевіряється інформація про можливі родинні зв’язки між військовозобов’язаним і однією з працівниць ТЦК та СП. За даними Держреєстру актів цивільного стану громадян, вони є братом і сестрою, що може свідчити про ймовірну змову під час внесення змін до реєстру "Оберіг".

Окрім того, вже 10 лютого 2026 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду Кременчука правоохоронці провели обшук за місцем проживання однієї з фігуранток. У неї вилучили мобільний телефон iPhone 16 Pro, який, ймовірно, використовувався для входу до реєстру або координації дій щодо коригування даних.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучений пристрій для збереження доказів.

Рішення суду

Суд задовольнив звернення прокурора. На телефон було накладено арешт із забороною відчуження та розпорядження, однак без обмеження права користування власницею.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що військовий ТЦК у Хмельницькій області проводив оповіщення населення без обов'язкової відеофіксації. За це йому призначили штраф.

Також ми писали, що у Києві суд визнав незаконними дії ТЦК щодо внесення одного з чоловіків до реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.