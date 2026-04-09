На Чернігівщині судили чоловіка за організацію схеми для ухилянтів

Військовозобов'язаний із працівником ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

У Чернігівській області судили чоловіка, який був одним з організаторів схеми ухилення від мобілізації за хабар у розмірі 5 тисяч доларів. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік у змові зі спільником знаходив військовозобов'язаних та пропонував їм оформити проходження ВЛК без особистої присутності, а також оновити облікові дані, щоб уникнути мобілізації.

"Встановлюючи таких осіб, обвинувачений, маючи сталі зв'язки з представниками ВЛК, сприяв оформленню незаконного висновку про придатність цих осіб до військової служби у військових частинах забезпечення, військових закладах вищої освіти, навчальних центрах, медпідрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, охорони, що не відповідає дійсному стану здоров’я останніх", — йдеться у справі.

Надалі фігурант передавав документи військовозобов’язаних із результатами нібито проходження ВЛК третім особам для подальшого внесення відповідної інформації до реєстру "Оберіг".

Читайте також:

Рішення суду

У справі вказано, що обвинувачений пішов на угоду з прокурором, після чого Ніжинський міськрайонний суд призначив громадянину покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі без застосування конфіскації майна.

Разом із тим, відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України, його звільнили від фактичного відбування призначеного покарання. Натомість суд встановив іспитовий строк тривалістю два роки шість місяців.

Протягом цього періоду чоловік зобов’язаний не вчиняти нових правопорушень та дотримуватися визначених обов’язків, зокрема: регулярно з’являтися для реєстрації до органу пробації, а також інформувати про будь-яку зміну місця проживання, роботи чи навчання.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що на Житомирщині дівчина підробила документи, щоб вивезти чоловіка за межі України. За скоєне її судитимуть.

Також ми писали, що чоловік у Полтавській області ухилився від мобілізації та намагався підкупити правоохоронців. Суд вирішив, що громадянин має сплатити штраф.