Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Чернігівщині судили чоловіка за організацію схеми для ухилянтів

На Чернігівщині судили чоловіка за організацію схеми для ухилянтів

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 03:32
Військовозобов'язаний із працівником ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

У Чернігівській області судили чоловіка, який був одним з організаторів схеми ухилення від мобілізації за хабар у розмірі 5 тисяч доларів. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік у змові зі спільником знаходив військовозобов'язаних та пропонував їм оформити проходження ВЛК без особистої присутності, а також оновити облікові дані, щоб уникнути мобілізації.

"Встановлюючи таких осіб, обвинувачений, маючи сталі зв'язки з представниками ВЛК, сприяв оформленню незаконного висновку про придатність цих осіб до військової служби у військових частинах забезпечення, військових закладах вищої освіти, навчальних центрах, медпідрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, охорони, що не відповідає дійсному стану здоров’я останніх", — йдеться у справі.

Надалі фігурант передавав документи військовозобов’язаних із результатами нібито проходження ВЛК третім особам для подальшого внесення відповідної інформації до реєстру "Оберіг".

Рішення суду

У справі вказано, що обвинувачений пішов на угоду з прокурором, після чого Ніжинський міськрайонний суд призначив громадянину покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі без застосування конфіскації майна.

Разом із тим, відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України, його звільнили від фактичного відбування призначеного покарання. Натомість суд встановив іспитовий строк тривалістю два роки шість місяців.

Протягом цього періоду чоловік зобов’язаний не вчиняти нових правопорушень та дотримуватися визначених обов’язків, зокрема: регулярно з’являтися для реєстрації до органу пробації, а також інформувати про будь-яку зміну місця проживання, роботи чи навчання.

суд Чернігівська область судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації