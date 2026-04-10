Мужчина подделал справку для отсрочки от мобилизации: как наказал суд

В Ивано-Франковской области судили мужчину, который подделал документ для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации. За содеянное суд назначил ему наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, в июле 2025 года мужчина подделал справку МСЭК, чтобы в дальнейшем использовать ее для оформления отсрочки от мобилизации.

Фальшивый документ он создал самостоятельно на компьютере. Далее мужчина распечатал бланк, после чего от руки внес данные о том, что справка якобы выдана на имя его жены. В ней отмечалось, что женщина якобы имеет II группу инвалидности из-за эпилепсии и эпилептических синдромов.

Для придания документу правдоподобности мужчина проставил штамп и круглую печать, которые изготовил с помощью рельефного клише. Изображение самого бланка он создал струйной печатью, используя средства оперативной полиграфии.

После этого обвиняемый сделал копию поддельной справки и использовал ее как основание для получения отсрочки от призыва по мобилизации.

Решение суда

Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области признал жителя Прикарпатья виновным в совершении правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа.

Сумма взыскания составила 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что в денежном эквиваленте составляет 8500 гривен.

