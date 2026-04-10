Чоловік підробив довідку для відстрочки від мобілізації: як покарав суд

Громадянин оформлює відстрочку в ТЦК.

У Івано-Франківській області судили чоловіка, який підробив документ для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації. За скоєне суд призначив йому покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у липні 2025 року чоловік підробив довідку МСЕК, щоб у подальшому використати її для оформлення відстрочки від мобілізації.

Фальшивий документ він створив самостійно на комп’ютері. Далі чоловік роздрукував бланк, після чого від руки вніс дані про те, що довідка нібито видана на ім’я його дружини. У ній зазначалося, що жінка нібито має ІІ групу інвалідності через епілепсію та епілептичні синдроми.

Для надання документу правдоподібності чоловік проставив штамп і круглу печатку, які виготовив за допомогою рельєфного кліше. Зображення самого бланка він створив струминним друком, використовуючи засоби оперативної поліграфії.

Читайте також:

Після цього обвинувачений зробив копію підробленої довідки та використав її як підставу для отримання відстрочки від призову під час мобілізації.

Рішення суду

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав мешканця Прикарпаття винним у вчиненні правопорушення та призначив йому покарання у вигляді штрафу.

Сума стягнення склала 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в грошовому еквіваленті становить 8500 гривень.

