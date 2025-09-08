На Івано-Франківщині жінка побила сусіда лопатою через та отримала за це штраф суду

Жінка з лопатою у садочку. Ілюстративне фото: pexels.com

Верховинський районний суд виніс вирок у справі щодо інциденту, який стався на полонині. Під час розгляду справи було встановлено, що пенсіонерка завдала тілесних ушкоджень чоловікові за допомогою лопати.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами судової справи, конфлікт виник після того, як собака обвинуваченої вкусив доньку потерпілого. Чоловік звернувся до господині собаки з метою з'ясування обставин інциденту. У відповідь жінка двічі вдарила чоловіка лопатою по обличчю. Після того, як син потерпілого вихопив лопату з рук обвинуваченої, та підняла її знову і вдарила сина по голові, внаслідок чого інструмент зламався.

В результаті побоїв чоловік втратив верхній зуб, а також отримав численні садна на обличчі та голові.

Рішення суду

Суд визнав дії обвинуваченої протиправними та призначив їй штраф у розмірі 850 гривень. Крім того, суд частково задовольнив позов потерпілого про відшкодування витрат на оплату адвоката в сумі 9245 гривень.

Раніше повідомлялось, що Вінницький суд виніс вирок двом чоловікам за хуліганство зі зброєю. У кафе вони поранили чоловіка, який зробив їм зауваження.

А у Черкаській області правоохоронці затримали чоловіків, яких підозрюють у наркоторгівлі за допомогою пошти.