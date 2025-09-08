На Івано-Франківщині жінка побила сусіда лопатою через та отримала за це штраф суду

Сусіди побились через собаку та дитину — в хід пішла лопата
Верховинський районний суд виніс вирок у справі щодо інциденту, який стався на полонині. Під час розгляду справи було встановлено, що пенсіонерка завдала тілесних ушкоджень чоловікові за допомогою лопати.
Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Згідно з матеріалами судової справи, конфлікт виник після того, як собака обвинуваченої вкусив доньку потерпілого. Чоловік звернувся до господині собаки з метою з'ясування обставин інциденту. У відповідь жінка двічі вдарила чоловіка лопатою по обличчю. Після того, як син потерпілого вихопив лопату з рук обвинуваченої, та підняла її знову і вдарила сина по голові, внаслідок чого інструмент зламався.
В результаті побоїв чоловік втратив верхній зуб, а також отримав численні садна на обличчі та голові.
Рішення суду
Суд визнав дії обвинуваченої протиправними та призначив їй штраф у розмірі 850 гривень. Крім того, суд частково задовольнив позов потерпілого про відшкодування витрат на оплату адвоката в сумі 9245 гривень.
