На Черкащині затримали наркоділків, які розповсюджували заборонені речовини як поштою, так із рук в руки клієнтам

Посилки із сюрпризом — на Черкащині затримали наркоділків
У Черкаській області правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють у незаконному збуті психотропних речовин та канабісу. Їм загрожує покарання суду у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.
Про це повідомляє Суспільне.
Що знайшли у підозрюваних
За інформацією речниці Головного управління Нацполіції області Зої Вовк, керівником групи був 49-річний житель села. Його спільниками виявилися чоловіки молодші за віком, які займалися розповсюдженням наркотиків поштою та безпосередньо клієнтам.
У ході слідчих дій було встановлено, що підозрювані продавали амфетамін, PVP-солі та канабіс.
В результаті обшуків у помешканнях та транспортних засобах підозрюваних вилучено банківські картки, чорнові записи, грошові кошти, пакети з речовиною рослинного походження, порошкоподібна речовина та інші докази.
Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.
