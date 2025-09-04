Відео
Головна Новини дня Посилки із сюрпризом — на Черкащині затримали наркоділків

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 01:03
На Черкащині затримали наркоділків, які розповсюджували заборонені речовини як поштою, так із рук в руки клієнтам
Поліція проводить слідчі дії у підозрюваних у наркоторгівлі на Черкащині. Фото: Нацполіція

У Черкаській області правоохоронці затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють у незаконному збуті психотропних речовин та канабісу. Їм загрожує покарання суду у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.

Про це повідомляє Суспільне.

Читайте також:

Що знайшли у підозрюваних

За інформацією речниці Головного управління Нацполіції області Зої Вовк, керівником групи був 49-річний житель села. Його спільниками виявилися чоловіки молодші за віком, які займалися розповсюдженням наркотиків поштою та безпосередньо клієнтам.

У ході слідчих дій було встановлено, що підозрювані продавали амфетамін, PVP-солі та канабіс.

В результаті обшуків у помешканнях та транспортних засобах підозрюваних вилучено банківські картки, чорнові записи, грошові кошти, пакети з речовиною рослинного походження, порошкоподібна речовина та інші докази.

Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялось, що у Черкаській області судили чоловіка за повторне викрадення скутера. За це йому призначили покарання.

Також нещодавно ми писали, що у Харкові суд призначив умовний термін військовому, який підпалив авто сусіда.

суд наркотики наркоторгівля Черкаська область Нацполіція судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
