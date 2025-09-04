В Черкасской области задержали наркодилеров, которые распространяли запрещенные вещества как по почте, так из рук в руки клиентам

Полиция проводит следственные действия у подозреваемых в наркоторговле в Черкасской области. Фото: Нацполиция

В Черкасской области правоохранители задержали четырех мужчин, которых подозревают в незаконном сбыте психотропных веществ и каннабиса. Им грозит наказание суда в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Об этом сообщает Суспільне.

Что нашли у подозреваемых

По информации пресс-секретаря Главного управления Нацполиции области Зои Вовк, руководителем группы был 49-летний житель села. Его сообщниками оказались мужчины младше по возрасту, которые занимались распространением наркотиков по почте и непосредственно клиентам.

В ходе следственных действий было установлено, что подозреваемые продавали амфетамин, PVP-соли и каннабис.

В результате обысков в помещениях и транспортных средствах подозреваемых изъяты банковские карты, черновые записи, денежные средства, пакеты с веществом растительного происхождения, порошкообразное вещество и другие доказательства.

Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

