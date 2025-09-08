На Ивано-Франковщине женщина избила соседа лопатой через и получила за это штраф суда

Женщина с лопатой в садике. Иллюстративное фото: pexels.com

Верховинский районный суд вынес приговор по делу об инциденте, который произошел в долине. При рассмотрении дела было установлено, что пенсионерка нанесла телесные повреждения мужчине с помощью лопаты.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам судебного дела, конфликт возник после того, как собака обвиняемой укусила дочь потерпевшего. Мужчина обратился к хозяйке собаки с целью выяснения обстоятельств инцидента. В ответ женщина дважды ударила мужчину лопатой по лицу. После того, как сын потерпевшего выхватил лопату из рук обвиняемой, та подняла ее снова и ударила сына по голове, в результате чего инструмент сломался.

В результате побоев мужчина потерял верхний зуб, а также получил многочисленные ссадины на лице и голове.

Решение суда

Суд признал действия обвиняемой противоправными и назначил ей штраф в размере 850 гривен. Кроме того, суд частично удовлетворил иск потерпевшего о возмещении расходов на оплату адвоката в сумме 9245 гривен.

