Главная Новости дня Соседи подрались из-за собаки и ребенка — в ход пошла лопата

Соседи подрались из-за собаки и ребенка — в ход пошла лопата

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 00:33
На Ивано-Франковщине женщина избила соседа лопатой через и получила за это штраф суда
Женщина с лопатой в садике. Иллюстративное фото: pexels.com

Верховинский районный суд вынес приговор по делу об инциденте, который произошел в долине. При рассмотрении дела было установлено, что пенсионерка нанесла телесные повреждения мужчине с помощью лопаты.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам судебного дела, конфликт возник после того, как собака обвиняемой укусила дочь потерпевшего. Мужчина обратился к хозяйке собаки с целью выяснения обстоятельств инцидента. В ответ женщина дважды ударила мужчину лопатой по лицу. После того, как сын потерпевшего выхватил лопату из рук обвиняемой, та подняла ее снова и ударила сына по голове, в результате чего инструмент сломался.

В результате побоев мужчина потерял верхний зуб, а также получил многочисленные ссадины на лице и голове.

Решение суда

Суд признал действия обвиняемой противоправными и назначил ей штраф в размере 850 гривен. Кроме того, суд частично удовлетворил иск потерпевшего о возмещении расходов на оплату адвоката в сумме 9245 гривен.

Ранее сообщалось, что Винницкий суд вынес приговор двум мужчинам за хулиганство с оружием. В кафе они ранили мужчину, который сделал им замечание.

А в Черкасской области правоохранители задержали мужчин, которых подозревают в наркоторговле с помощью почты.

драка суд конфликт Ивано-Франковская область судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
