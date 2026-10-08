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Головна Новини дня Суне холодний фронт: прогноз погоди від синоптика Діденко на завтра

Суне холодний фронт: прогноз погоди від синоптика Діденко на завтра

Ua ru
8 жовтня 2026 15:01
Суне холодний фронт: прогноз погоди від синоптика Діденко на 9 жовтня
Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

В Україну п’ятницю, 9 жовтня, прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі, посилення вітру та зниження температури в низці областей. Водночас у більшості регіонів ще збережеться тепла й суха погода з температурою до +24 °C.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Де очікуються дощі та похолодання

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила у своїх соціальних мережах, що у п'ятницю, 9 жовтня дощі пройдуть у західних і більшості північних областей, за винятком Сумщини. Також опади можливі на Вінниччині та місцями на Черкащині.

У західних регіонах температура повітря становитиме +13...+17 °C, а на більшій частині півночі та Вінниччині — +17...+19 °C.

Натомість у решті областей України буде сухо та дуже тепло — стовпчики термометрів покажуть +20...+24 °C.

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У столиці п’ятниця також принесе помітну зміну погодних умов. Температура знизиться до +16...+17 °C, очікується дощ та сильний південно-західний вітер.

"Характерна ознака завтрашнього синоптичного дня - посилення західного та південно-західного вітру подекуди до сильних поривів, до 15—20 метрів за секунду", — пише синоптикиня.

Водночас синоптикиня закликала не поспішати говорити про остаточне похолодання. Адже попереду в Україні "красивої погоди ще вистачатиме", як зазначає Наталка Діденко.

Ми писали, що у другій декаді жовтня в Україні прогнозують різку зміну погодних умов — очікуються дощі та грози. Після 20 жовтня у більшості областей будуть заморозки.

Новини.LIVE писали, що у період із 12 до 16 жовтня очікується потужна магнітна буря, яка може впливати на самопочуття метеочутливих людей. У ці дні радять уникати стресових ситуацій та уважніше стежити за артеріальним тиском.

погода Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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