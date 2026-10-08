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Главная Новости дня Надвигается холодный фронт: прогноз погоды от синоптика Диденко на завтра

Надвигается холодный фронт: прогноз погоды от синоптика Диденко на завтра

Ua ru
8 октября 2026 15:01
Надвигается холодный фронт: прогноз погоды от синоптика Диденко на 9 октября
Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 9 октября, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, усиление ветра и понижение температуры в ряде областей. В то же время в большинстве регионов сохранится теплая и сухая погода с температурой до +24 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Где ожидаются дожди и похолодание

Синоптик Наталья Диденко сообщила в своих социальных сетях, что в пятницу, 9 октября, дожди пройдут в западных и большинстве северных областей, за исключением Сумской области. Также осадки возможны в Винницкой области и местами в Черкасской области.

В западных регионах температура воздуха составит +13...+17 °C, а на большей части севера и в Винницкой области — +17...+19 °C.

Зато в остальных областях Украины будет сухо и очень тепло — столбики термометров покажут +20...+24 °C.

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В столице пятница также принесет заметное изменение погодных условий. Температура снизится до +16...+17 °C, ожидается дождь и сильный юго-западный ветер.

"Характерная черта завтрашнего синоптического дня — усиление западного и юго-западного ветра, местами до сильных порывов, до 15—20 метров в секунду", — пишет синоптик.

В то же время синоптик призвала не спешить говорить об окончательном похолодании. Ведь впереди в Украине "красивой погоды ещё будет достаточно", как отмечает Наталья Диденко.

Мы писали, что во второй декаде октября в Украине прогнозируют резкое изменение погодных условий — ожидаются дожди и грозы. После 20 октября в большинстве областей будут заморозки.

Новини.LIVE сообщали, что в период с 12 по 16 октября ожидается мощная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. В эти дни рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и внимательнее следить за артериальным давлением.

погода Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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