Стефанішина заявила, що Суми і Талса уклали угоду про партнерство

Ольга Стефанішина на підписанні декларації між Сумами і Талсою. Фото: facebook.com/olga.kravets.796

Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що Суми та американське місто Талса (штат Оклахома) уклали партнерство для розвитку економіки, освіти, культури та технологій. Це сталося під час Ukrainian Week (Українського тижня) у Вашингтоні.

Про це Стефанішина розповіла у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Суми та Талса розвиватимуть бізнес та технології

"Партнерства між містами виростають з солідарності та спілкування між людьми. Під час Ukrainian Week у Вашингтоні підписали Декларацію партнерства між містами Талса, штат Оклахома та Суми. Партнерство відкриває можливості для спільних проєктів у сфері економіки, освіти, культури та технологій", — йдеться у повідомленні.

Стефанішина додала, що виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар та мер Талси Монро Ніколс взяли участь у церемонії онлайн. Також з вітальним словом виступив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що конгресмен Меріленд Стені Гойєр під час "Українського тижня" закликав Білий дім підтримати закон про допомогу Україні.

Також ми інформували, чим унікальна подія "Український тиждень" у США.