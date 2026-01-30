Ukrainian Week 2026 у США — кого запросили

У США відбудеться Український тиждень — чим унікальна подія
У Вашингтоні (США) з 2 лютого розпочнеться Ukrainian Week 2026. Його присвятили одразу кільком знаковим датам, зокрема, 250-річчю заснування США та 20-му Українському молитовному сніданку у Вашингтоні.
Український тиждень у Вашингтоні
Український тиждень у Вашингтоні відбудеться 2-7 лютого. Організатори повідомляли, що фокус Ukrainian Week 2026 — зміцнення партнерства між Україною і США на основі спільних цінностей свободи, віри та людської гідності, а також розвиток релігійної та ціннісної дипломатії.
"Сьогодні Україна бореться з імперським режимом, так само як свого часу боролася. Америка — і саме це поєднує наші дві нації. Ми прагнемо відзначити 250-ту річницю незалежності Сполучених Штатів як подію створення світової колиски демократії, за цінності якої нині бореться й Україна", — сказав лідер Американсько-Українського Християнського Альянсу Вадим Дашкевич.
Водночас організатор Ukrainian Week Павло Унгурян наголосив, що за п'ять років вдалося вибудувати сталі партнерські зв’язки між Україною і США, розвивати адвокацію в американському суспільстві та реалізовувати спільні ініціативи, засновані на християнських цінностях.
Центральною подією стане 20-й ювілейний Український молитовний сніданок, який відбудеться під час проведення Національного молитовного сніданку США і Міжнародного саміту релігійної свободи. Це забезпечить участь високопосадовців, законодавців та лідерів думок, які формують порядок денний Вашингтона.
Програма Ukrainian Week 2026
Вівторок, 3 лютого, 11:00-12:30 Капітолійський пагорб — пресконференція Українського тижня 2026, українські та американські лідери офіційно відкриють програму заходів.
П'ятниця, 6 лютого, 07:30-10:00 Washington Hilton —
20-й щорічний Український молитовний сніданок: високорівнева міжконфесійна зустріч політиків, духовних лідерів та представників громадянського суспільства, об'єднаних молитвою за мир, свободу та Україну.
П'ятниця, 6 лютого, 16:00-19:00 Washington Hilton —
гала-концерт "Дві країни — одна незалежність", культурний вечір, присвячений 250-річчю Дня Незалежності США та спільним демократичним цінностям і сталому партнерству між США та Україною.
4–6 лютого, різні локації (деталі за запитом) — ключові тематичні форуми: фахові дискусії, присвячені питанням сім’ї та демографії, освіти, психологічного відновлення, медичної співпраці, а також військового та цивільного капеланства, та іншим пріоритетним темам.
Гості Ukrainian Week 2026
Серед учасників Ukrainian Week цього року:
- міністр закордонних справ України Андрій Сибіга,
- голова Верховної Ради Руслан Стефанчук,
- уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,
- народні депутати,
- представники уряду,
- релігійні лідери України,
- лідери Сенату США: Джеймс Ленкфорд, Стів Дейнс, Річард Блюменталь, Шелдон Вайтхаус,
- співголови Українського Кокусу в Палаті представників США: Джо Вілсон, Майк Квіглі, Марсі Каптур і Браян Фітцпатрік.
Водночас Головний рабин України Моше Ревен Азман повідомив, що вже прибув у США, щоб провести ряд важливих зустрічей та взяти участь в Українському тижні у Вашингтоні.
"Відразу після прибуття до Америки, з аеропорту рушив до святого місця спокою духовного лідера нашого покоління Любавицького Ребе у Нью-Йорку. Місце особливої сили, де я постійно молюсь, коли знаходжусь в США, та прошу Всевишнього про мир в Україні та Ізраїлі", — розповів Моше Азман.
