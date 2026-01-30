Відео
У США відбудеться Український тиждень — чим унікальна подія

У США відбудеться Український тиждень — чим унікальна подія

Дата публікації: 30 січня 2026 21:56
Ukrainian Week 2026 у США — кого запросили
Український Тиждень у Вашингтоні. Фото: uaweek.org/ua/uw2026

У Вашингтоні (США) з 2 лютого розпочнеться Ukrainian Week 2026. Його присвятили одразу кільком знаковим датам, зокрема, 250-річчю заснування США та 20-му Українському молитовному сніданку у Вашингтоні.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Український тиждень у Вашингтоні 

Український тиждень у Вашингтоні відбудеться 2-7 лютого. Організатори повідомляли, що фокус Ukrainian Week 2026 — зміцнення партнерства між Україною і США на основі спільних цінностей свободи, віри та людської гідності, а також розвиток релігійної та ціннісної дипломатії.

"Сьогодні Україна бореться з імперським режимом, так само як свого часу боролася. Америка — і саме це поєднує наші дві нації. Ми прагнемо відзначити 250-ту річницю  незалежності Сполучених Штатів як подію створення світової колиски демократії, за цінності якої нині бореться й Україна", — сказав лідер Американсько-Українського Християнського Альянсу Вадим Дашкевич. 

Водночас організатор Ukrainian Week Павло Унгурян наголосив, що за п'ять років вдалося вибудувати сталі партнерські зв’язки між Україною і США, розвивати адвокацію в американському суспільстві та реалізовувати спільні ініціативи, засновані на християнських цінностях.

Центральною подією стане 20-й ювілейний Український молитовний сніданок, який відбудеться під час проведення Національного молитовного сніданку США і Міжнародного саміту релігійної свободи. Це забезпечить участь високопосадовців, законодавців та лідерів думок, які формують порядок денний Вашингтона.

Програма Ukrainian Week 2026

Вівторок, 3 лютого, 11:00-12:30 Капітолійський пагорб —  пресконференція Українського тижня 2026, українські та американські лідери офіційно відкриють програму заходів. 

П'ятниця, 6 лютого, 07:30-10:00 Washington Hilton — 
20-й щорічний Український молитовний сніданок: високорівнева міжконфесійна зустріч політиків, духовних лідерів та представників громадянського суспільства, об'єднаних молитвою за мир, свободу та Україну. 

П'ятниця, 6 лютого, 16:00-19:00 Washington Hilton — 
гала-концерт "Дві країни — одна незалежність", культурний вечір, присвячений 250-річчю Дня Незалежності США та спільним демократичним цінностям і сталому партнерству між США та Україною. 

4–6 лютого, різні локації (деталі за запитом) — ключові тематичні форуми: фахові дискусії, присвячені питанням сім’ї та демографії, освіти, психологічного відновлення, медичної співпраці, а також військового та цивільного капеланства, та іншим пріоритетним темам. 

Гості Ukrainian Week 2026

Серед учасників Ukrainian Week цього року:

  • міністр закордонних справ України Андрій Сибіга,
  • голова Верховної Ради Руслан Стефанчук,
  • уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,
  • народні депутати,
  • представники уряду,
  • релігійні лідери України,
  • лідери Сенату США: Джеймс Ленкфорд, Стів Дейнс, Річард Блюменталь, Шелдон Вайтхаус,
  • співголови Українського Кокусу в Палаті представників США: Джо Вілсон, Майк Квіглі, Марсі Каптур і Браян Фітцпатрік.

Водночас Головний рабин України Моше Ревен Азман повідомив, що вже прибув у США, щоб провести ряд важливих зустрічей та взяти участь в Українському тижні у Вашингтоні.

Моше Ревен Азман у США. Фото: facebook/chiefrabbiua

"Відразу після прибуття до Америки, з аеропорту рушив до святого місця спокою духовного лідера нашого покоління Любавицького Ребе у Нью-Йорку. Місце особливої сили, де я постійно молюсь, коли знаходжусь в США, та прошу Всевишнього про мир в Україні та Ізраїлі", — розповів Моше Азман. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що США фінансуватиме обслуговування та ремонт F-16 для України. Угода діятиме до січня 2029 року.

Також експерт повідомляв, що США позитивно оцінили переговорний підхід Буданова. Думку керівника ОПУ вважають продуктивною та орієнтованою на досягнення конкретного результату.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
