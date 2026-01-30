Ukrainian Week 2026 у США — кого запросили

Український Тиждень у Вашингтоні. Фото: uaweek.org/ua/uw2026

У Вашингтоні (США) з 2 лютого розпочнеться Ukrainian Week 2026. Його присвятили одразу кільком знаковим датам, зокрема, 250-річчю заснування США та 20-му Українському молитовному сніданку у Вашингтоні.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Український тиждень у Вашингтоні

Український тиждень у Вашингтоні відбудеться 2-7 лютого. Організатори повідомляли, що фокус Ukrainian Week 2026 — зміцнення партнерства між Україною і США на основі спільних цінностей свободи, віри та людської гідності, а також розвиток релігійної та ціннісної дипломатії.

"Сьогодні Україна бореться з імперським режимом, так само як свого часу боролася. Америка — і саме це поєднує наші дві нації. Ми прагнемо відзначити 250-ту річницю незалежності Сполучених Штатів як подію створення світової колиски демократії, за цінності якої нині бореться й Україна", — сказав лідер Американсько-Українського Християнського Альянсу Вадим Дашкевич.

Водночас організатор Ukrainian Week Павло Унгурян наголосив, що за п'ять років вдалося вибудувати сталі партнерські зв’язки між Україною і США, розвивати адвокацію в американському суспільстві та реалізовувати спільні ініціативи, засновані на християнських цінностях.

Центральною подією стане 20-й ювілейний Український молитовний сніданок, який відбудеться під час проведення Національного молитовного сніданку США і Міжнародного саміту релігійної свободи. Це забезпечить участь високопосадовців, законодавців та лідерів думок, які формують порядок денний Вашингтона.

Програма Ukrainian Week 2026

Вівторок, 3 лютого, 11:00-12:30 Капітолійський пагорб — пресконференція Українського тижня 2026, українські та американські лідери офіційно відкриють програму заходів.

П'ятниця, 6 лютого, 07:30-10:00 Washington Hilton —

20-й щорічний Український молитовний сніданок: високорівнева міжконфесійна зустріч політиків, духовних лідерів та представників громадянського суспільства, об'єднаних молитвою за мир, свободу та Україну.

П'ятниця, 6 лютого, 16:00-19:00 Washington Hilton —

гала-концерт "Дві країни — одна незалежність", культурний вечір, присвячений 250-річчю Дня Незалежності США та спільним демократичним цінностям і сталому партнерству між США та Україною.

4–6 лютого, різні локації (деталі за запитом) — ключові тематичні форуми: фахові дискусії, присвячені питанням сім’ї та демографії, освіти, психологічного відновлення, медичної співпраці, а також військового та цивільного капеланства, та іншим пріоритетним темам.

Гості Ukrainian Week 2026

Серед учасників Ukrainian Week цього року:

міністр закордонних справ України Андрій Сибіга,

голова Верховної Ради Руслан Стефанчук,

уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,

народні депутати,

представники уряду,

релігійні лідери України,

лідери Сенату США: Джеймс Ленкфорд, Стів Дейнс, Річард Блюменталь, Шелдон Вайтхаус,

співголови Українського Кокусу в Палаті представників США: Джо Вілсон, Майк Квіглі, Марсі Каптур і Браян Фітцпатрік.

Водночас Головний рабин України Моше Ревен Азман повідомив, що вже прибув у США, щоб провести ряд важливих зустрічей та взяти участь в Українському тижні у Вашингтоні.

Моше Ревен Азман у США. Фото: facebook/chiefrabbiua

"Відразу після прибуття до Америки, з аеропорту рушив до святого місця спокою духовного лідера нашого покоління Любавицького Ребе у Нью-Йорку. Місце особливої сили, де я постійно молюсь, коли знаходжусь в США, та прошу Всевишнього про мир в Україні та Ізраїлі", — розповів Моше Азман.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США фінансуватиме обслуговування та ремонт F-16 для України. Угода діятиме до січня 2029 року.

Також експерт повідомляв, що США позитивно оцінили переговорний підхід Буданова. Думку керівника ОПУ вважають продуктивною та орієнтованою на досягнення конкретного результату.