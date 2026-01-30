Ukrainian Week 2026 в США — кого пригласили

Украинская Неделя в Вашингтоне. Фото: uaweek.org/ua/uw2026

В Вашингтоне (США) со 2 февраля начнется Ukrainian Week 2026. Его посвятили сразу нескольким знаковым датам, в частности, 250-летию основания США и 20-му Украинскому молитвенному завтраку в Вашингтоне.

Украинская неделя в Вашингтоне

Украинская неделя в Вашингтоне состоится 2-7 февраля. Организаторы сообщали, что фокус Ukrainian Week 2026 — укрепление партнерства между Украиной и США на основе общих ценностей свободы, веры и человеческого достоинства, а также развитие религиозной и ценностной дипломатии.

"Сегодня Украина борется с имперским режимом, так же как в свое время боролась. Америка - и именно это объединяет наши две нации. Мы стремимся отметить 250-ю годовщину независимости Соединенных Штатов как событие создания мировой колыбели демократии, за ценности которой сейчас борется и Украина", — сказал лидер Американско-Украинского Христианского Альянса Вадим Дашкевич.

В то же время организатор Ukrainian Week Павел Унгурян отметил, что за пять лет удалось выстроить устойчивые партнерские связи между Украиной и США, развивать адвокацию в американском обществе и реализовывать совместные инициативы, основанные на христианских ценностях.

Центральным событием станет 20-й юбилейный Украинский молитвенный завтрак, который состоится во время проведения Национального молитвенного завтрака США и Международного саммита религиозной свободы. Это обеспечит участие чиновников, законодателей и лидеров мнений, которые формируют повестку дня Вашингтона.

Программа Ukrainian Week 2026

Вторник, 3 февраля, 11:00-12:30 Капитолийский холм — пресс-конференция Украинской недели 2026, украинские и американские лидеры официально откроют программу мероприятий.

Пятница, 6 февраля, 07:30-10:00 Washington Hilton —

20-й ежегодный Украинский молитвенный завтрак: высокоуровневая межконфессиональная встреча политиков, духовных лидеров и представителей гражданского общества, объединенных молитвой за мир, свободу и Украину.

Пятница, 6 февраля, 16:00-19:00 Washington Hilton —

гала-концерт "Две страны — одна независимость", культурный вечер, посвященный 250-летию Дня Независимости США и общим демократическим ценностям и устойчивому партнерству между США и Украиной.

4-6 февраля, разные локации (детали по запросу) — ключевые тематические форумы: профессиональные дискуссии, посвященные вопросам семьи и демографии, образования, психологического восстановления, медицинского сотрудничества, а также военного и гражданского капелланства, и другим приоритетным темам.

Гости Ukrainian Week 2026

Среди участников Ukrainian Week в этом году:

министр иностранных дел Украины Андрей Сибига,

председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук,

уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец,

народные депутаты,

представители правительства,

религиозные лидеры Украины,

лидеры Сената США: Джеймс Ленкфорд, Стив Дейнс, Ричард Блюменталь, Шелдон Уайтхаус,

сопредседатели Украинского Кокуса в Палате представителей США: Джо Уилсон, Майк Квигли, Марси Каптур и Брайан Фитцпатрик.

В то же время Главный раввин Украины Моше Ревен Азман сообщил, что уже прибыл в США, чтобы провести ряд важных встреч и принять участие в Украинской неделе в Вашингтоне.

Моше Ревен Азман в США. Фото: facebook/chiefrabbiua

"Сразу по прибытии в Америку, из аэропорта отправился к святому месту покоя духовного лидера нашего поколения Любавицкого Ребе в Нью-Йорке. Место особой силы, где я постоянно молюсь, когда нахожусь в США, и прошу Всевышнего о мире в Украине и Израиле", — рассказал Моше Азман.

