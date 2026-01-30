Видео
Главная Новости дня США положительно оценили переговорный подход Буданова — эксперт

США положительно оценили переговорный подход Буданова — эксперт

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 16:45
США считают переговорную позицию Буданова продуктивной, - эксперт
Кирилл Буданов. Фото: Новости.LIVE

В США считают переговорную позицию нового руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова продуктивной и ориентированной на достижение конкретного результата с минимальными потерями. Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, комментируя изменения, произошедшие в переговорном процессе с приходом Буданова.

Об этом Вадим Денисенко сообщил в эфире "24 канала".



Роль Буданова в переговорах

По словам Денисенко, ранее со стороны США существовали предостережения относительно переговорного подхода украинской стороны. В частности, ключевая претензия Соединенных Штатов к Андрею Ермаку заключалась в недостатке прагматизма и склонности действовать по принципу "все или ничего". Такой формат, подчеркнул эксперт, не работает в реальных переговорах. Любой переговорный процесс предполагает гибкость и поиск компромиссных решений.

"Сам Трамп говорил, что обе стороны должны идти на компромиссы, а радикальная позиция является контрпродуктивной. Когда американцы говорят о Буданове, они ожидают от него продуктивной позиции — такой, которая позволяет решать сложные вопросы с минимальными потерями. Именно поэтому Кирилл Алексеевич получил столько авансовых комплиментов", — пояснил Денисенко.

Также эксперт заметил, почему нынешний состав делегации РФ принципиально отличается от предыдущих форматов переговоров. По его мнению, Владимир Мединский, который ранее представлял российскую сторону, не соответствовал уровню представительства и статусу нынешней переговорной команды. В то же время появление в делегации военных свидетельствует о концентрации переговоров именно на военном блоке.

"Во-первых, учитывая трехсторонний формат переговоров с участием Соединенных Штатов Кремль не мог позволить себе направить делегацию низкого статуса. Во-вторых, еще накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что на переговоры отправляются военные для обсуждения прежде всего военных вопросов", — рассказал Денисенко.

По его словам, фактически сейчас речь идет об обсуждении 19 пунктов из 20 возможных в рамках потенциального мирного соглашения. Значительная часть из них касается сложных военно-профессиональных вопросов и требует участия профильных специалистов.

Отдельно эксперт прокомментировал присутствие в составе российской делегации руководителя ГРУ Игоря Костюкова. По его словам, это является прямым ответом Москвы на участие Кирилла Буданова в переговорном процессе, что существенно повысило уровень и вес переговоров.

"Мы до конца не понимаем, какой именно мандат имеет Костюков, возглавляющий делегацию, и будет ли этот мандат расширен на другие темы. Но по военным вопросам — полномочия у него полные. Именно они, вероятно, обсуждались на первой встрече и будут обсуждаться на второй. Таким образом, и мы, и американцы получили влиятельного визави со стороны Российской Федерации — человека из топ-20 ближайшего окружения Путина, который регулярно ему докладывает и имеет прямой доступ. Это свидетельствует о повышении статуса делегации", — подытожил Денисенко.

Напомним, что экс-заместитель Генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что Кирилл Буданов во время переговоров продемонстрировал достойное поведение.

Ранее мы также информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему назначил Буданова руководителем ОПУ.

Офис президента США переговоры Кирилл Буданов мирное соглашение
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
