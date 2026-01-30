США считают переговорную позицию Буданова продуктивной, - эксперт

Кирилл Буданов. Фото: Новости.LIVE

В США считают переговорную позицию нового руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова продуктивной и ориентированной на достижение конкретного результата с минимальными потерями. Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, комментируя изменения, произошедшие в переговорном процессе с приходом Буданова.

Об этом Вадим Денисенко сообщил в эфире "24 канала".

Роль Буданова в переговорах

По словам Денисенко, ранее со стороны США существовали предостережения относительно переговорного подхода украинской стороны. В частности, ключевая претензия Соединенных Штатов к Андрею Ермаку заключалась в недостатке прагматизма и склонности действовать по принципу "все или ничего". Такой формат, подчеркнул эксперт, не работает в реальных переговорах. Любой переговорный процесс предполагает гибкость и поиск компромиссных решений.

"Сам Трамп говорил, что обе стороны должны идти на компромиссы, а радикальная позиция является контрпродуктивной. Когда американцы говорят о Буданове, они ожидают от него продуктивной позиции — такой, которая позволяет решать сложные вопросы с минимальными потерями. Именно поэтому Кирилл Алексеевич получил столько авансовых комплиментов", — пояснил Денисенко.

Также эксперт заметил, почему нынешний состав делегации РФ принципиально отличается от предыдущих форматов переговоров. По его мнению, Владимир Мединский, который ранее представлял российскую сторону, не соответствовал уровню представительства и статусу нынешней переговорной команды. В то же время появление в делегации военных свидетельствует о концентрации переговоров именно на военном блоке.

"Во-первых, учитывая трехсторонний формат переговоров с участием Соединенных Штатов Кремль не мог позволить себе направить делегацию низкого статуса. Во-вторых, еще накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что на переговоры отправляются военные для обсуждения прежде всего военных вопросов", — рассказал Денисенко.

По его словам, фактически сейчас речь идет об обсуждении 19 пунктов из 20 возможных в рамках потенциального мирного соглашения. Значительная часть из них касается сложных военно-профессиональных вопросов и требует участия профильных специалистов.

Отдельно эксперт прокомментировал присутствие в составе российской делегации руководителя ГРУ Игоря Костюкова. По его словам, это является прямым ответом Москвы на участие Кирилла Буданова в переговорном процессе, что существенно повысило уровень и вес переговоров.

"Мы до конца не понимаем, какой именно мандат имеет Костюков, возглавляющий делегацию, и будет ли этот мандат расширен на другие темы. Но по военным вопросам — полномочия у него полные. Именно они, вероятно, обсуждались на первой встрече и будут обсуждаться на второй. Таким образом, и мы, и американцы получили влиятельного визави со стороны Российской Федерации — человека из топ-20 ближайшего окружения Путина, который регулярно ему докладывает и имеет прямой доступ. Это свидетельствует о повышении статуса делегации", — подытожил Денисенко.

