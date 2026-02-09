Стефанишина заявила, что Сумы и Талса заключили соглашение о партнерстве

Ольга Стефанишина на подписании декларации между Сумами и Талсой. Фото: facebook.com/olga.kravets.796

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Сумы и американский город Талса (штат Оклахома) заключили партнерство для развития экономики, образования, культуры и технологий. Это произошло во время Ukrainian Week (Украинской недели) в Вашингтоне.

Об этом Стефанишина рассказала в Facebook.

Сумы и Талса будут развивать бизнес и технологии

"Партнерства между городами вырастают из солидарности и общения между людьми. Во время Ukrainian Week в Вашингтоне подписали Декларацию партнерства между городами Талса, штат Оклахома и Сумы. Партнерство открывает возможности для совместных проектов в сфере экономики, образования, культуры и технологий", — говорится в сообщении.

Стефанишина добавила, что исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь и мэр Талсы Монро Николс приняли участие в церемонии онлайн. Также с приветственным словом выступил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

