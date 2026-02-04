Видео
Главная Новости дня Конгрессмен призвал США поддержать закон о помощи Украине

Конгрессмен призвал США поддержать закон о помощи Украине

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 17:23
Конгрессмен призвал США поддержать закон о помощи Украине т
Украинская неделя в США. Фото: кадр из видео

Конгрессмен из штата Мэриленд Стени Гойер призвал Белый дом проявить такое же мужество, которое уже продемонстрировали украинцы. Он требует поддержать закон о помощи.

Об этом он сообщил во время "Украинской недели" в Вашингтоне, передает журналистка Новини.LIVE..

Читайте также:

Закон о помощи Украине от США

По его словам, петиция о рассмотрении парламентом Закона о поддержке Украины уже собрала подписи 250 демократов и части республиканцев, но для ее реализации нужна поддержка администрации президента.

Гойер также прокомментировал недавний ночной удар по украинской энергетике. Он напомнил слова господина Виткоффа о том, что неделю назад была попытка договориться о неделе без жестокостей против украинского народа, однако обещания не были выполнены.

"Дамы и господа, украинцы показали мужество. Теперь люди в Белом доме должны проявить мужество", — заявил конгрессмен.

Напомним, до этого один из конгрессменов США обратился к Дональду Трампу относительно войны в Украине.

Кроме того, посол Украины в США Ольга Стефанишина объяснила, как Путин манипулирует миром.

США помощь война в Украине Вашингтон
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
