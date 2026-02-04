Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Конгресмен закликав США підтримати закон про допомогу Україні

Конгресмен закликав США підтримати закон про допомогу Україні

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 17:23
Конгресмен закликав США підтримати закон про допомогу Україні т
Український тиждень у США. Фото: кадр з відео

Конгресмен зі штату Меріленд Стені Гойєр закликав Білий дім проявити таку ж мужність, яку вже продемонстрували українці. Він вимагає підтримати закон про допомогу.

Про це він повідомив під час "Українського тижня" у Вашингтоні, передає журналістка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Закон про допомогу Україні від США

За його словами, петиція щодо розгляду парламентом Закону про підтримку України вже зібрала підписи 250 демократів та частини республіканців, але для її реалізації потрібна підтримка адміністрації президента.

Гойєр також прокоментував недавній нічний удар по українській енергетиці. Він нагадав слова пана Віткоффа про те, що тиждень тому була спроба домовитися про тиждень без жорстокостей проти українського народу, проте обіцянки не були виконані.

"Пані та панове, українці показали мужність. Тепер люди в Білому домі мають проявити мужність", — заявив конгресмен.

Нагадаємо, до цього один із конгресменів США звернувся до Дональда Трампа щодо війни в Україні.

Крім того, посол України в США Ольга Стефанішина пояснила, як Путін маніпулює світом. 

США допомога війна в Україні війна Вашингтон
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації