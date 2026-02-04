Конгресмен закликав США підтримати закон про допомогу Україні т

Український тиждень у США. Фото: кадр з відео

Конгресмен зі штату Меріленд Стені Гойєр закликав Білий дім проявити таку ж мужність, яку вже продемонстрували українці. Він вимагає підтримати закон про допомогу.

Про це він повідомив під час "Українського тижня" у Вашингтоні, передає журналістка Новини.LIVE.

Закон про допомогу Україні від США

За його словами, петиція щодо розгляду парламентом Закону про підтримку України вже зібрала підписи 250 демократів та частини республіканців, але для її реалізації потрібна підтримка адміністрації президента.

Гойєр також прокоментував недавній нічний удар по українській енергетиці. Він нагадав слова пана Віткоффа про те, що тиждень тому була спроба домовитися про тиждень без жорстокостей проти українського народу, проте обіцянки не були виконані.

"Пані та панове, українці показали мужність. Тепер люди в Білому домі мають проявити мужність", — заявив конгресмен.

Нагадаємо, до цього один із конгресменів США звернувся до Дональда Трампа щодо війни в Україні.

Крім того, посол України в США Ольга Стефанішина пояснила, як Путін маніпулює світом.