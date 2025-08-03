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Головна Новини дня Суханов розкрив, як ставиться до приїзду артистів з РФ в Україну

Суханов розкрив, як ставиться до приїзду артистів з РФ в Україну

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 20:46
Суханов проти приїзду російських артистів в Україну
Олексій Суханов. Фото: кадр з відео

Телеведучий Олексій Суханов заявив, що не підтримує ідею допуску російських артистів в Україну. Це важливо, принаймні поки триває війна.

Про це він заявив під час спілкування з головною редакторкою Новини.LIVE Оленою Халік на концерті "Музична платформа".

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Суханов проти приїзду російських артистів в Україну

"Ми маємо спершу одужати від усього російського", — пояснив він свою позицію.

За його словами, навіть ті митці з РФ, які відкрито підтримують Україну, мають залишатися чужими для українського культурного простору.

"Ми маємо підтримувати своє, українське. А вони… хай вони. Ви розумієте, вони можуть підтримувати кого завгодно. Велика подяка їм, спасибі велике, але вони мають залишатися чужими для нас", — підкреслив Суханов.

Телеведучій зазначив, що, якщо українці знову будуть сприймати їх "своїми", то це буде мати вкрай негативні наслідки.

Він додав, що українське суспільство зараз перебуває на вкрай небезпечній межі, бо "ми можемо знову замкнути коло".

"Якщо коротко, то зараз не на часі", — додав він.

Нагадаємо, що російський гуморист та телеведучий Макси м Галкін разом зі своєю дружиною співачкою Аллою Пугачовою відвідав музичний фестиваль Laima RendezVous у Юрмалі.      

Також вони заявили, що готові відвідати Україну й виступити з концертами, якщо буде така можливість.

війна артисти шоу-бізнес Олексій Суханов війна в Україні
Олена Халік - Головна редакторка
Автор:
Олена Халік
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