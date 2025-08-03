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Суханов раскрыл, как относится к приезду артистов из РФ в Украину

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 20:46
Суханов против приезда российских артистов в Украину
Алексей Суханов. Фото: кадр из видео

Телеведущий Алексей Суханов заявил, что не поддерживает идею допуска российских артистов в Украину. Это важно, по крайней мере пока идет война.

Об этом он заявил во время общения с главным редактором Новини.LIVE Еленой Халик на концерте "Музыкальная платформа".

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Суханов против приезда российских артистов в Украину

"Мы должны сначала выздороветь от всего российского", — пояснил он свою позицию.

По его словам, даже те художники из РФ, которые открыто поддерживают Украину, должны оставаться чужими для украинского культурного пространства.

"Мы должны поддерживать свое, украинское. А они... пусть они. Вы понимаете, они могут поддерживать кого угодно. Большая благодарность им, спасибо большое, но они должны оставаться чужими для нас", — подчеркнул Суханов.

Телеведущий отметил, что если украинцы снова будут воспринимать их "своими", то это будет иметь крайне негативные последствия.

Он добавил, что украинское общество сейчас находится на крайне опасной грани, потому что "мы можем снова замкнуть круг".

"Если коротко, то сейчас не время", — добавил он.

Напомним, что российский юморист и телеведущий  Максим Галкин вместе со своей женой певицей Аллой Пугачевой посетил музыкальный фестиваль Laima RendezVous в Юрмале..

Также они заявили, что готовы посетить Украину и выступить с концертами, если будет такая возможность.

война артисты шоу-бизнес Алексей Суханов война в Украине
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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