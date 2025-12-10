Співробітнику НАБУ Віктору Гусарову змінили запобіжний захід

Суд змінив запобіжний захід співробітнику НАБУ Гусарову
Шевченківський районний суд Києва у середу, 10 грудня, змінив запобіжний захід співробітнику Національного антикорупційного бюро Віктору Гусарову, якого підозрюють у передачі секретної інформації російським спецслужбам. Його відправили під домашній арешт.
Про це повідомляє "Суспільне".
Віктора Гусарова відправили під домашній арешт
Адвокатка співробітника НАБУ Олена Сторожук зазначила, що Гусаров перебуватиме під домашнім арештом щонайменше до 21 січня. До зміни запобіжного заходу він перебував під вартою.
У чому підозрюють Гусарова
Його підозрюють у передачі даних із закритої бази Міністерства внутрішніх справ АРМОР (Автоматизоване робоче місце оперативного робітника) з 2012 по 2015 роки для Дмитра Іванця, який був охоронцем президента-зрадника Віктора Януковича. Відомо, що він також служив в Управління державної служби охорони.
Гусарову, за даними слідства, було відомо, що Іванцов у 2014 році втік до тимчасово окупованого Криму, однак він усе ж продовжував передавати йому інформацію.
Нагадаємо, 22 липня суд взяв Гусарова під варту без права на внесення застави. Його затримали 21 липня.
А 4 листопада у співробітника НАБУ провели обшуки. За інформацією Офісу генпрокурора, він "здійснював спостереження за будівлею ОГП".
