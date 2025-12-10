Співробітнику НАБУ Віктору Гусарову змінили запобіжний захід

Віктор Гусаров. Фото: ZMINA

Шевченківський районний суд Києва у середу, 10 грудня, змінив запобіжний захід співробітнику Національного антикорупційного бюро Віктору Гусарову, якого підозрюють у передачі секретної інформації російським спецслужбам. Його відправили під домашній арешт.

Про це повідомляє "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Віктора Гусарова відправили під домашній арешт

Адвокатка співробітника НАБУ Олена Сторожук зазначила, що Гусаров перебуватиме під домашнім арештом щонайменше до 21 січня. До зміни запобіжного заходу він перебував під вартою.

У чому підозрюють Гусарова

Його підозрюють у передачі даних із закритої бази Міністерства внутрішніх справ АРМОР (Автоматизоване робоче місце оперативного робітника) з 2012 по 2015 роки для Дмитра Іванця, який був охоронцем президента-зрадника Віктора Януковича. Відомо, що він також служив в Управління державної служби охорони.

Гусарову, за даними слідства, було відомо, що Іванцов у 2014 році втік до тимчасово окупованого Криму, однак він усе ж продовжував передавати йому інформацію.

Нагадаємо, 22 липня суд взяв Гусарова під варту без права на внесення застави. Його затримали 21 липня.

А 4 листопада у співробітника НАБУ провели обшуки. За інформацією Офісу генпрокурора, він "здійснював спостереження за будівлею ОГП".