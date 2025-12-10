Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Суд изменил меру пресечения сотруднику НАБУ Гусарову

Суд изменил меру пресечения сотруднику НАБУ Гусарову

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 14:04
Сотруднику НАБУ Виктору Гусарову изменили меру пресечения
Виктор Гусаров. Фото: ZMINA

Шевченковский районный суд Киева в среду, 10 декабря, изменил меру пресечения сотруднику Национального антикоррупционного бюро Виктору Гусарову, которого подозревают в передаче секретной информации российским спецслужбам. Его отправили под домашний арест.

Об этом сообщает "Суспільне".

Реклама
Читайте также:

Виктора Гусарова отправили под домашний арест

Адвокат сотрудника НАБУ Елена Сторожук отметила, что Гусаров будет находиться под домашним арестом как минимум до 21 января. До изменения меры пресечения он находился под стражей.

В чем подозревают Гусарова

Его подозревают в передаче данных из закрытой базы Министерства внутренних дел АРМОР (Автоматизированное рабочее место оперативного работника) с 2012 по 2015 годы для Дмитрия Иванца, который был охранником президента-предателя Виктора Януковича. Известно, что он также служил в Управлении государственной службы охраны.

Гусарову, по данным следствия, было известно, что Иванцов в 2014 году сбежал во временно оккупированный Крым, однако он все же продолжал передавать ему информацию.

Напомним, 22 июля суд взял Гусарова под стражу без права на внесение залога. Его задержали 21 июля.

А 4 ноября у сотрудника НАБУ провели обыски. По информации Офиса генпрокурора, он "осуществлял наблюдение за зданием ОГП".

Киев НАБУ суд арест Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации