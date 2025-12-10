Сотруднику НАБУ Виктору Гусарову изменили меру пресечения

Виктор Гусаров. Фото: ZMINA

Шевченковский районный суд Киева в среду, 10 декабря, изменил меру пресечения сотруднику Национального антикоррупционного бюро Виктору Гусарову, которого подозревают в передаче секретной информации российским спецслужбам. Его отправили под домашний арест.

Об этом сообщает "Суспільне".

Виктора Гусарова отправили под домашний арест

Адвокат сотрудника НАБУ Елена Сторожук отметила, что Гусаров будет находиться под домашним арестом как минимум до 21 января. До изменения меры пресечения он находился под стражей.

В чем подозревают Гусарова

Его подозревают в передаче данных из закрытой базы Министерства внутренних дел АРМОР (Автоматизированное рабочее место оперативного работника) с 2012 по 2015 годы для Дмитрия Иванца, который был охранником президента-предателя Виктора Януковича. Известно, что он также служил в Управлении государственной службы охраны.

Гусарову, по данным следствия, было известно, что Иванцов в 2014 году сбежал во временно оккупированный Крым, однако он все же продолжал передавать ему информацию.

Напомним, 22 июля суд взял Гусарова под стражу без права на внесение залога. Его задержали 21 июля.

А 4 ноября у сотрудника НАБУ провели обыски. По информации Офиса генпрокурора, он "осуществлял наблюдение за зданием ОГП".