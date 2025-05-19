Жінка після повномасштабного вторгнення РФ погодилась на посаду "директорки" на ТОТ

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

В Івано-Франківську було винесено вироком щодо колишньої вчительки хімії та біології Старобільського ліцею №2. Жінка була визнана винною у колабораціонізмі, оскільки після повномасштабного вторгнення РФ погодилась на посаду "директорки" школи на Луганщині й впроваджувала російські освітні стандарти.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд встановив, що обвинувачена публічно висловлювала підтримку діям окупаційної влади та організувала навчальний процес за допомогою російської мови та підручників, отриманих від представників так званої "ЛНР".

Докази її вини були зібрані слідчими та знайдені в відкритому доступі в інтернеті. Крім того, жінка отримувала подяки від Міністерства освіти РФ за свою роботу.

Рішення суду

Оскільки обвинувачена ховається від правосуддя у РФ, то суд над нею мав заочний формат. Отже, колаборантці призначили 2 роки позбавлення волі, а також заборонили їй протягом десяти років обіймати посади у державних органах, місцевому самоврядуванні та освітніх установах. Термін ув'язнення буде рахуватись після її затримання.

Раніше повідомлялось, що жителька Харківської області підробила документи, тому що хотіла отримати компенсацію за програмою "єВідновлення". Раніше цю жінку вже судили за колабораціонізм.

А жителька Запорізької області співпрацювала з окупантами й долучилася до партії "Єдина Росія". За вчинене вона має провести 12 років у в'язниці.