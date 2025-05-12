Жителька Запорізької області долучилася до російської партії — яке покарання обрав для неї суд

Івано-Франківський міський суд. Фото: ifm.if.court.gov.ua

Жителька Бердянського району Запорізької області співпрацювала з росіянами. Жінка навіть приєдналася до партії "Єдина Росія".

Про це йдеться у вироку, який Івано-Франківський міський суд ухвалив у середу, 7 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурантка у вересні 2023 року добровільно стала депутаткою "Куйбишевської окружної ради". Йдеться про раду селища Кам'янка Пологівського району Запорізької області, яке росіяни після окупації на початку березня 2023 року перейменували на Куйбишеве. Від партії "Єдина Росія" колаборантка взяла участь у незаконних виборах на тимчасово окупованій території Запорізької області, які відбувалися 1–10 вересня 2023 року. У результаті вона стала депутаткою "Куйбишевської окружної ради" I скликання та увійшла до складу депутатської комісії з бюджетних питань. Крім того, жінка створювала інформаційно-пропагандистські матеріали, у яких закликала людей голосувати на виборах президента РФ.

Рішення суду

Справу розглянули без присутності обвинуваченої. Суд визнав фігурантку винною. За вчинене вона має провести 12 років у в'язниці та впродовж 15 років не зможе обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Строк відбуття покарання рахуватимуть від моменту затримання засудженої. Наразі рішення суду ще набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, в Одеській області винесли вирок жінці, яка перешкоджала діяльності військових формувань. Фігурантка у Viber-чаті повідомляла про пересування військових, які здійснювали мобілізаційні заходи.

Також ми повідомляли, що в Закарпатській області двоє чоловіків змінювали дані військовозобов'язаних в Єдиному державному реєстрі призовників. За це одного з них засудили до іспитового строку, а іншого — до сплати штрафу.