Жительница Запорожской области присоединилась к российской партии — какое наказание избрал для нее суд

Ивано-Франковский городской суд. Фото: ifm.if.court.gov.ua

Жительница Бердянского района Запорожской области сотрудничала с россиянами. Женщина даже присоединилась к партии "Единая Россия".

Об этом говорится в приговоре, который Ивано-Франковский городской суд вынес в среду, 7 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантка в сентябре 2023 года добровольно стала депутатом "Куйбышевского окружного совета". Речь идет о совете поселка Каменка Пологовского района Запорожской области, который россияне после оккупации в начале марта 2023 года переименовали в Куйбышево.

От партии "Единая Россия" коллаборационистка приняла участие в незаконных выборах на временно оккупированной территории Запорожской области, которые проходили 1–10 сентября 2023 года. В результате она стала депутатом "Куйбышевского окружного совета" I созыва и вошла в состав депутатской комиссии по бюджетным вопросам. Кроме того, женщина создавала информационно-пропагандистские материалы, в которых призывала людей голосовать на выборах президента РФ.

Решение суда

Дело рассмотрели без присутствия обвиняемой. Суд признал фигурантку виновной. За содеянное она должна провести 12 лет в тюрьме и в течение 15 лет не сможет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Срок отбытия наказания будут считать с момента задержания осужденной. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор женщине, которая препятствовала деятельности военных формирований. Фигурантка в Viber-чате сообщала о передвижении военных, которые осуществляли мобилизационные мероприятия.

Также мы сообщали, что в Закарпатской области двое мужчин меняли данные военнообязанных в Едином государственном реестре призывников. За это одного из них приговорили к испытательному сроку, а другого — к уплате штрафа.