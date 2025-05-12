Жінка підробила документи, щоб отримати компенсацію — як її покарав суд

Колаборантка для компенсації підробила документи — що вирішив суд
Жителька Харківської області підробила документи, тому що хотіла отримати компенсацію за програмою "єВідновлення". Раніше цю жінку вже судили за колабораціонізм.
Про це йдеться у вироку, який Балаклійський районний суд Харківської області ухвалив 1 травня.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами, фігурантка в період від 23 червня до 10 вересня 2022 року працювала в Савинцях на окупантів. Жінка складала графіки чергувань і виходу на роботу працівників, розклеювала оголошення щодо працевлаштування до органу окупаційної влади, приймала заяви щодо компенсації пошкодженого через обстріли майна, складала списки людей, які мали отримувати гуманітарну допомогу. У березні минулого року її засудили до десяти років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскації майна.
У січні поточного року порушниця виготовила витяг про притягнення до кримінальної відповідальності та наявність судимості. Фальшивий документ вона надіслала у Viber члену комісії з розгляду питань щодо надання компенсації, а згодом головному спеціалісту юридичного відділу Балаклійської міської ради. Підробити витяг жінка вирішила, бо сподівалася, що шахрайства не помітять і нададуть їй компенсацію за пошкоджене РФ житло. Перевіривши відомості, поліцейські з'ясували, що судимість жінка мала й відмовили їй у наданні понад 35,5 тисячі гривень допомоги.
Рішення суду
Обвинувачена свою провину визнала. Її засудили до двох років пробаційного нагляду.
Нагадаємо, жителька Запорізької області співпрацювала з окупантами й долучилася до партії "Єдина Росія". За вчинене вона має провести 12 років у в'язниці.
Також ми повідомляли, що військовослужбовець пішов у СЗЧ і не повертався на службу понад півтора року. Його засудили до п'яти років ув'язнення.
Читайте Новини.LIVE!