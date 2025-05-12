Женщина подделала документы, чтобы получить компенсацию — как ее наказал суд

Балаклейский районный суд Харьковской области. Фото: bll.hr.court.gov.ua

Жительница Харьковской области подделала документы, потому что хотела получить компенсацию по программе "еВідновлення". Ранее эту женщину уже судили за коллаборационизм.

Об этом говорится в приговоре, который Балаклейский районный суд Харьковской области вынес 1 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурантка в период с 23 июня по 10 сентября 2022 года работала в Савинцах на оккупантов. Женщина составляла графики дежурств и выхода на работу работников, расклеивала объявления о трудоустройстве в орган оккупационной власти, принимала заявления о компенсации поврежденного из-за обстрелов имущества, составляла списки людей, которые должны были получать гуманитарную помощь. В марте прошлого года ее приговорили к десяти годам лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискации имущества.

В январе текущего года нарушительница изготовила выписку о привлечении к уголовной ответственности и наличие судимости. Фальшивый документ она отправила в Viber члену комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации, а затем главному специалисту юридического отдела Балаклейского городского совета. Подделать выписку женщина решила, потому что надеялась, что мошенничества не заметят и предоставят ей компенсацию за поврежденное РФ жилье. Проверив сведения, полицейские выяснили, что судимость женщина имела и отказали ей в предоставлении более 35,5 тысячи гривен помощи.

Решение суда

Обвиняемая свою вину признала. Ее приговорили к двум годам пробационного надзора.

Напомним, жительница Запорожской области сотрудничала с оккупантами и присоединилась к партии "Единая Россия". За содеянное она должна провести 12 лет в тюрьме.

Также мы сообщали, что военнослужащий ушел в СОЧ и не возвращался на службу более полутора лет. Его приговорили к пяти годам заключения.