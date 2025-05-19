Женщина после полномасштабного вторжения РФ согласилась на должность "директора" на ВОТ

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

В Ивано-Франковске был вынесен приговор в отношении бывшей учительницы химии и биологии Старобельского лицея №2. Женщина была признана виновной в коллаборационизме, поскольку после полномасштабного вторжения РФ согласилась на должность "директора" школы на Луганщине и внедряла российские образовательные стандарты.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд установил, что обвиняемая публично выражала поддержку действиям оккупационной власти и организовала учебный процесс с помощью русского языка и учебников, полученных от представителей так называемой "ЛНР".

Доказательства ее вины были собраны следователями и найдены в открытом доступе в интернете. Кроме того, женщина получала благодарности от Министерства образования РФ за свою работу.

Решение суда

Поскольку обвиняемая скрывается от правосудия в РФ, то суд над ней имел заочный формат. Итак, коллаборационистке назначили 2 года лишения свободы, а также запретили ей в течение десяти лет занимать должности в государственных органах, местном самоуправлении и образовательных учреждениях. Срок заключения будет считаться после ее задержания.

Ранее сообщалось, что жительница Харьковской области подделала документы, потому что хотела получить компенсацию по программе "еВідновлення". Ранее эту женщину уже судили за коллаборационизм.

А жительница Запорожской области сотрудничала с оккупантами и присоединилась к партии "Единая Россия". За содеянное она должна провести 12 лет в тюрьме.