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Суд залишив нардепа Дубінського під вартою

27 грудня 2023 16:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Суд залишив нардепа Дубінського під вартою
Нардеп Олександр Дубінський в суді. Фото: t.me/stranaua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 27 грудня, Печерський суд Києва залишив народного депутата Олександра Дубінського під вартою. Це рішення не можна оскаржити.

Про це повідомляє "Политика страны".

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Дубінський під вартою

На судовому засіданні захист нардепа просив випустити його під домашній арешт. Своє прохання вони аргументували тим, що Дубінського один раз побили в СІЗО.

Адвокати зазначили, що медогляд засвідчив про перелом двох ребер і забій грудної клітки в обвинуваченого.

Нагадаємо, нардеп Олександр Дубінський, якого підозрюють в держзраді, погодився співпрацювати з російськими спецслужбами відразу, як потрапив до Верховної Ради. Разом з ним фігурує й експрокурор Костянтин Кулик. 

Також ми писали, що народний депутат Олександр Дубінський зазнав нападу у СІЗО. За словами Дубінського, на нього напали невідомі.

Додамо, суд залишив без змін апеляційну скаргу народного депутата Олександра Дубінського щодо тримання його під вартою. Його підозрюють в організації схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. 

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