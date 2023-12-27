Суд залишив нардепа Дубінського під вартою
Сьогодні, 27 грудня, Печерський суд Києва залишив народного депутата Олександра Дубінського під вартою. Це рішення не можна оскаржити.
Про це повідомляє "Политика страны".
Дубінський під вартою
На судовому засіданні захист нардепа просив випустити його під домашній арешт. Своє прохання вони аргументували тим, що Дубінського один раз побили в СІЗО.
Адвокати зазначили, що медогляд засвідчив про перелом двох ребер і забій грудної клітки в обвинуваченого.
Нагадаємо, нардеп Олександр Дубінський, якого підозрюють в держзраді, погодився співпрацювати з російськими спецслужбами відразу, як потрапив до Верховної Ради. Разом з ним фігурує й експрокурор Костянтин Кулик.
Також ми писали, що народний депутат Олександр Дубінський зазнав нападу у СІЗО. За словами Дубінського, на нього напали невідомі.
Додамо, суд залишив без змін апеляційну скаргу народного депутата Олександра Дубінського щодо тримання його під вартою. Його підозрюють в організації схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
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