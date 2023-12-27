Суд залишив нардепа Дубінського під вартою

Нардеп Олександр Дубінський в суді. Фото: t.me/stranaua

Сьогодні, 27 грудня, Печерський суд Києва залишив народного депутата Олександра Дубінського під вартою. Це рішення не можна оскаржити.

Про це повідомляє "Политика страны".

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Дубінський під вартою

На судовому засіданні захист нардепа просив випустити його під домашній арешт. Своє прохання вони аргументували тим, що Дубінського один раз побили в СІЗО.

Адвокати зазначили, що медогляд засвідчив про перелом двох ребер і забій грудної клітки в обвинуваченого.

Нагадаємо, нардеп Олександр Дубінський, якого підозрюють в держзраді, погодився співпрацювати з російськими спецслужбами відразу, як потрапив до Верховної Ради. Разом з ним фігурує й експрокурор Костянтин Кулик.

Також ми писали, що народний депутат Олександр Дубінський зазнав нападу у СІЗО. За словами Дубінського, на нього напали невідомі.

Додамо, суд залишив без змін апеляційну скаргу народного депутата Олександра Дубінського щодо тримання його під вартою. Його підозрюють в організації схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.