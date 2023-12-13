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Адвокати Дубінського умисно затримують розгляд справи проти нардепа, — ДБР

13 грудня 2023 12:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Адвокати Дубінського умисно затримують розгляд справи проти нардепа, — ДБР
Нардеп Олександр Дубінський. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У суді вирішили обмежити терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження щодо народного депутата Олександра Дубінського. Правоохоронці стверджують, що сторона захисту нардепа навмисно затримує розгляд справи проти нього. 

Про це пише пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Як відомо, він підозрюється у службовому підробленні документів для виїзду за кордон.

Умисне затримання розгляду справи адвокатами Дубінського

Зазначається, що таким чином суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР встановити адвокатам та підозрюваному термін до 29 грудня 2023 року. 

"У ході судового засідання було встановлено, що підозрюваний та його захисники умисно зволікають з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження аби штучно затягнути передачу обвинувального акту до суду", — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про суд над Дубінським

Суд у Києві 7 грудня залишив нардепа Олександра Дубінського під вартою до 12 січня 2024 року без права внесення застави. За словами політика, у СІЗО його катують.

Раніше Дубінський розповів про результати судово-медичного огляду його стану після побиття. Він заявив, що внаслідок нападу йому зламали два ребра.

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