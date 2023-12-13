Адвокаты Дубинского намеренно задерживают рассмотрение дела против нардепа, — ГБР
В суде решили ограничить сроки ознакомления с материалами уголовного производства в отношении народного депутата Александра Дубинского. Правоохранители утверждают, что сторона защиты нардепа намеренно задерживает рассмотрение дела против него.
Об этом пишет пресс-служба Государственного бюро расследований.
Как известно, он подозревается в служебном подлоге документов для выезда за границу.
Умышленное задержание рассмотрения дела адвокатами Дубинского
Отмечается, что таким образом судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР установить адвокатам и подозреваемому срок до 29 декабря 2023 года.
"В ходе судебного заседания было установлено, что подозреваемый и его защитники умышленно затягивают ознакомление с материалами уголовного производства, чтобы искусственно затянуть передачу обвинительного акта в суд", — говорится в сообщении.
Что известно о суде над Дубинским
Суд в Киеве 7 декабря оставил нардепа Александра Дубинского под стражей до 12 января 2024 без права внесения залога. По словам политика, в СИЗО его пытают.
Ранее Дубинский рассказал о результатах судебно-медицинского осмотра его состояния после избиений. Он заявил, что в результате нападения ему сломали два ребра.
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