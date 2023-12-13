Адвокаты Дубинского намеренно задерживают рассмотрение дела против нардепа, — ГБР

Нардеп Александр Дубинский. Фото: Новини.LIVE

В суде решили ограничить сроки ознакомления с материалами уголовного производства в отношении народного депутата Александра Дубинского. Правоохранители утверждают, что сторона защиты нардепа намеренно задерживает рассмотрение дела против него.

Об этом пишет пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Как известно, он подозревается в служебном подлоге документов для выезда за границу.

Умышленное задержание рассмотрения дела адвокатами Дубинского

Отмечается, что таким образом судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР установить адвокатам и подозреваемому срок до 29 декабря 2023 года.

"В ходе судебного заседания было установлено, что подозреваемый и его защитники умышленно затягивают ознакомление с материалами уголовного производства, чтобы искусственно затянуть передачу обвинительного акта в суд", — говорится в сообщении.

Что известно о суде над Дубинским

Суд в Киеве 7 декабря оставил нардепа Александра Дубинского под стражей до 12 января 2024 без права внесения залога. По словам политика, в СИЗО его пытают.

Ранее Дубинский рассказал о результатах судебно-медицинского осмотра его состояния после избиений. Он заявил, что в результате нападения ему сломали два ребра.