Суд оставил нардепа Дубинского под стражей
Сегодня, 27 декабря, Печерский суд Киева оставил под стражей народного депутата Александра Дубинского. Это решение нельзя обжаловать.
Об этом сообщает "Политика страны".
Дубинский под стражей
На судебном заседании защита нардепа просила выпустить его под домашний арест. Свою просьбу они аргументировали тем, что Дубинского однажды избили в СИЗО.
Адвокаты отметили, что медосмотр засвидетельствовал о переломе двух ребер и ушибе грудной клетки у обвиняемого.
Напомним, нардеп Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене, согласился сотрудничать с российскими спецслужбами сразу, как попал в Верховную Раду. Вместе с ним фигурирует и экс-прокурор Константин Кулик.
Также мы писали, что народный депутат Александр Дубинский подвергся нападению в СИЗО. По словам Дубинского на него напали неизвестные.
Добавим, суд оставил без изменений апелляционную жалобу народного депутата Александра Дубинского о содержании его под стражей. Его подозревают в организации схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.
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