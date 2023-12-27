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Суд оставил нардепа Дубинского под стражей

27 декабря 2023 16:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Суд оставил нардепа Дубинского под стражей
Нардеп Александр Дубинский в суде. Фото: t.me/stranaua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 27 декабря, Печерский суд Киева оставил под стражей народного депутата Александра Дубинского. Это решение нельзя обжаловать.

Об этом сообщает "Политика страны".

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Дубинский под стражей

На судебном заседании защита нардепа просила выпустить его под домашний арест. Свою просьбу они аргументировали тем, что Дубинского однажды избили в СИЗО.

Адвокаты отметили, что медосмотр засвидетельствовал о переломе двух ребер и ушибе грудной клетки у обвиняемого.

Напомним, нардеп Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене, согласился сотрудничать с российскими спецслужбами сразу, как попал в Верховную Раду. Вместе с ним фигурирует и экс-прокурор Константин Кулик.

Также мы писали, что народный депутат Александр Дубинский подвергся нападению в СИЗО. По словам Дубинского на него напали неизвестные.

Добавим, суд оставил без изменений апелляционную жалобу народного депутата Александра Дубинского о содержании его под стражей. Его подозревают в организации схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

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