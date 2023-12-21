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Суд оставил прежними условия содержания Дубинского под стражей

21 декабря 2023 17:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Суд оставил прежними условия содержания Дубинского под стражей
Нардеп Александр Дубинский в зале суда. Фото: Детектор Медиа
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Суд оставил без изменений апелляционную жалобу народного депутата Александра Дубинского о содержании его под стражей. Его подозревают в организации схемы незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщил корреспондент Суспільного.

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2 декабря народный депутат Александр Дубинский заявил, что был избит в Киевском СИЗО. Впрочем, Национальная полиция после осмотра не смогла этого подтвердить.

В настоящее время Дубинский уверяет, что "ребра еще не срослись". Рассказал, что в изоляторе в свободное время читает книги и пишет в свой Telegram-канал.

Заявление адвоката

Адвокат Дубинского Руслан Гладкий отметил у Дубинского многочисленные синяки и подозрение на перелом ребра.

"Помощь ту, которую мы просим на сегодняшний день предоставить, никто нам не оказал. Приехала скорая помощь, померила сатурацию, температуру и давление, давление повышенное, сердцебиение — большее количество ударов, чем разрешено, врач подтвердила. Состояние, которое у него сейчас, оно очень плохое", — сказал адвокат.

По словам Гладкого, Дубинского избивали по всему телу одновременно 5-6 человек. Как сказал юрист, кто конкретно напал на нардепа, пока неизвестно, ведь избиение произошло в темноте.

Сам Дубинский заявил, что перед избиением его перевели в другую камеру. Гладкий также заявил, что прокурор Шевченковского района не отвечает на его звонки и сообщения.

Напомним, ранее мы писали, что Высший антикоррупционный суд обязал провести судебно-медицинское обследование нардепа по факту избиения.

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