Суд залишив без змін умови утримання Дубінського під вартою

Нардеп Олександр Дубінський в залі суду. Фото: Детектор Медіа

Суд залишив без змін апеляційну скаргу народного депутата Олександра Дубінського щодо тримання його під вартою. Його підозрюють в організації схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомив кореспондент Суспільного.

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2 грудня народний депутат Олександр Дубінський заявив, що його побили у Київському СІЗО. Втім, Національна поліція після огляду не змогла цього підтвердити.

Наразі Дубінський запевняє, що "ребра ще не зрослися". Розповів, що в ізоляторі у вільний час читає книжки та пише у свій Telegram-канал.

Заява адвоката

Адвокат Дубінського Руслан Гладкий зазначив у Дубінського численні синці та підозру на перелом ребра.

"Допомогу ту, яку ми просимо на сьогоднішній день надати, ніхто нам не надав. Приїхала швидка допомога, поміряла сатурацію, температуру, і тиск, тиск підвищений, серцебиття — більша кількість ударів, ніж дозволено, лікар підтвердила. Стан, який у нього наразі, він дуже поганий", — сказав адвокат.

За словами Гладкого, Дубінського били по всьому тілу одночасно 5-6 людей. Як сказав юрист, хто конкретно напав на нардепа, наразі невідомо, адже побиття відбулось у темряві.

Сам Дубінський заявив, що перед побиттям його перевели в іншу камеру. Гладкий також заявив, що прокурор Шевченківського району не відповідає на його дзвінки та повідомлення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вищий антикорупційний суд України зобов'язав провести судово-медичне обстеження нардепа за фактом побиття.