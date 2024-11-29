Прикордонники звинуватили чоловіка в спробі перетнути кордон — суд його виправдав

Молоточок судді. Ілюстративне фото: depositphotos.com

У Чернівецькій області прикордонники склали адміністративний протокол на чоловіка, який нібито намагався незаконно перетнути кордон України. Він відкинув звинувачення у свій бік та виправдав себе в суді.

Про це йдеться у вироку Хотинського районного суду Чернівецької області від 28 жовтня 2024 року.

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Деталі справи

За матеріалами справи, прикордонники зупинили чоловіка в Чернівецькій області за 23 км до кордону, звинувачуючи його в спробі незаконного перетину. Однак той запевнив, що в нього є бронювання, адже працює на підприємстві ВПК, тому не має причин виїжджати за межі країни.

Чоловік також пояснив, що насправді планував відпочинок в межах України, а саме в Чернівцях та Верховині, доказом чого слугує бронювання готелів у цих містах. До того ж місце, де було складено протокол, розташоване за 30 км від кордону, що не свідчить про намір незаконного перетину, а прикордонник, який складав документ, не надав його копію, чим порушив процедуру складання.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що прикордонник лише припустив, що чоловік рухався в бік кордону, адже працівник ДПСУ не надав конкретних доказів на підтвердження своїх слів. Таким чином суд закрив провадження щодо чоловіка, оскільки не побачив в його діях правопорушення.

Нагадаємо, що на Хмельниччині судили прикордонника, який вбив офіцера. Свої дії вбивця пояснив тим, що ним керували нав'язливі думки.

Також ми повідомляли, що у Львівській області чоловіки організували незаконну схему з допомоги ухилянтам тікати за кордон. За це їх притягнули до відповідальності.