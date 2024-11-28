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Унікальна схема для ухилянтів — як суд покарав організатора

28 листопада 2024 21:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Перетин кордону за підробними документами — Львівський суд покарав організатора схеми
Молоток судді. Ілюстративне фото: Pinterest
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Львівщині чоловік організував незаконну схему переправлення військовозобов’язаних за кордон. Суд покарав ділка.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік у 2022 році до організації схеми з переправлення чоловіків за кордон залучив спільницю. Жінка виготовляла підроблені документи, що нібито дозволяли отримати дозвіл на проживання в Чехії.

Фігурант справи передавав їй паспорти ухилянтів, у яких проставляли фальшиві штампи. Надалі він повертав документи власникам та консультував їх щодо виїзду. У кількох випадках чоловік особисто довозив "клієнтів" до пункту пропуску. Під час останньої поїздки їх і затримали прикордонники на КПП "Шегині".

На суді підозрюваний визнав свою провину та уклав угоду зі слідством. Матеріали щодо його спільниці виділили в окреме провадження.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав чоловіка винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон та у підробці документів. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, яке одразу замінили на один рік іспитового терміну.

Раніше ми писали, що підприємець та військовий допомагали військовозобов'язаним чоловікам призовного віку за 10 тисяч доларів виїжджати з України. За це чоловіків притягнули до відповідальності.

А у Рівненській області винесено вирок чоловікові, який намагався уникнути мобілізації шляхом хабарництва. Він отримав повістку, але намагався "домовитись" з поліцейським. 

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