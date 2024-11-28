Пересечение границы по поддельным документам — Львовский суд наказал организатора схемы

Молоток судьи. Иллюстративное фото: Pinterest

Во Львовской области мужчина организовал незаконную схему переправки военнообязанных за границу. Суд наказал делка.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина в 2022 году в организацию схемы по переправке мужчин за границу привлек сообщницу. Женщина производила поддельные документы, якобы позволявшие получить вид на жительство в Чехии.

Фигурант дела передавал ей паспорта уклонистов, в которых проставляли фальшивые штампы. В дальнейшем он возвращал документы владельцам и консультировал их касаемо выезда. В нескольких случаях мужчина лично довозил "клиентов" к пункту пропуска. Во время последней поездки их задержали пограничники на КПП "Шегини".

На суде подозреваемый признал свою вину и заключил соглашение со следствием. Материалы по его сообщнице определили в отдельное производство.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу и подделку документов. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, которое сразу было заменено на один год испытательного срока.

Ранее мы писали, что предприниматель и военный помогали военнообязанным мужчинам призывного возраста за 10 тысяч долларов уезжать из Украины. За это мужчины были привлечены к ответственности.

А в Ровенской области вынесен приговор мужчине, пытавшемуся избежать мобилизации путем взяточничества. Он получил повестку, но пытался "договориться" с полицейским.