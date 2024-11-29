Пограничники обвинили мужчину в попытке пересечь границу — суд его оправдал

Молоточек судьи. Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Черновицкой области пограничники составили административный протокол на мужчину, который якобы пытался незаконно пересечь границу Украины. Он откинул обвинения в свою сторону и оправдал себя в суде.

Об этом идет речь в приговоре Хотинского районного суда Черновицкой области от 28 октября 2024 года.

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Детали дела

По материалам дела, пограничники остановили мужчину в Черновицкой области за 23 км до границы, обвиняя его в попытке незаконного пересечения. Однако тот заверил, что у него есть бронирование, ведь работает на предприятии ВПК, поэтому нет причин выезжать за пределы страны.

Мужчина также объяснил, что на самом деле планировал отдых в пределах Украины, а именно в Черновцах и Верховине, доказательством чего служит бронирование гостиниц в этих городах. К тому же место, где был составлен протокол, расположено в 30 км от границы, что не свидетельствует о намерении незаконного пересечения, а составлявший документ пограничник не предоставил его копию, чем нарушил процедуру составления.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что пограничник лишь предположил, что мужчина двигался в сторону границы, ведь работник ГПСУ не предоставил конкретных доказательств для подтверждения своих слов. Таким образом, суд закрыл производство в отношении мужчины, поскольку не увидел в его действиях правонарушения.

Напомним, что в Хмельницкой области судили пограничника, убившего офицера. Свои действия убийца объяснил тем, что им руководили навязчивые мысли.

Также мы сообщали, что во Львовской области мужчины организовали незаконную схему помощи уклонистам бежать за границу. За это их привлекли к ответственности.