Telegram-канал про повістки — винесли вирок адміністраторці чату

Зала суду. Фото: Буський районний суд Львівської області

Уродженка Білорусі в Telegram створила групу, де разом з іншими учасниками чату повідомляла інформацію про місце знаходження працівників ТЦК та СП. Жінку судив Любешівський районний суд Волинської області.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Уродженка Білорусі була адміністратором каналу в Telegram, де повідомляли про розташування військовослужбовців у населених пунктах Камінь-Каширського району Волинської області. Канал був розрахований на чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та слідкували за пересуванням представників ТЦК та СП.

Окрім того, що жінка була адміністратором групи та особисто поширювала інформацію, вона систематично схвалювала публікації інших учасників. У повідомленнях йшлося про перебування або відсутність військовослужбовців ТЦК та СП на тій чи іншій вулиці населеного пункту, а також зазначали інформацію про транспортні засоби, якими вони пересувались.

У рішенні суду зазначається, що повідомлення, які поширювали в групі, відповідали фактичним місцям перебування військовослужбовців. Це давало змогу уникнути чоловікам мобілізації та військової служби.

Рішення суду

Під час досудового розслідування між прокурором та обвинуваченою була укладена угода про визнання винуватості. Жінка беззаперечно визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення. На підставі цього суд ухвалив затвердити угоду та визнати обвинувачену винною. Їй призначили покарання у виді пробаційного нагляду на строк 3 роки.

Нагадаємо, у Львові представники ТЦК незаконно мобілізували 22-річного хлопця. Суд розглянув справу та остаточно вирішив це питання.

У Черкаській області чоловік через Telegram повідомляв військовозобов'язаних про місця роботи працівників територіального центру комплектування. Він називав представників військкомату "людоловами". Чоловіка судили.