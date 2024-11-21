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ТЦК незаконно мобілізували чоловіка — що вирішив суд

21 листопада 2024 01:32
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд зобов''язав звільнити призовника зі служби в ЗСУ, якого незаконно мобілізували
Молоток судді. Фото: Pexels
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Львові у 2024 році представники ТЦК мобілізували 22-річного чоловіка, який не є військовозобов'язаним та не підписував ніякий контракт. Суд розглянув справу та остаточно вирішив це питання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, до суду звернувся 22-річний мешканець Львівщини, мобілізований до лав Збройних сил України у червні цього року. Позивач стверджує, що на момент мобілізації перебував у статусі призовника, оскільки йому ще не виповнилося 25 років, а також він не був військовозобов’язаним. Чоловік наголосив, що раніше не проходив військової служби та не давав добровільної згоди на підписання контракту. Відтак він вважає дії ТЦК незаконними та домагається визнання своєї мобілізації недійсною з подальшим звільненням із військової служби.

У відповідь представник ТЦК зазначив, що позивача поставили на військовий облік ще в листопаді 2021 року. Тоді, за рішенням комісії, його звільнили від призову на строкову службу через наявність судового вироку за фактом зберігання наркотичних речовин, за що він отримав умовний термін. Водночас, відповідно до даних ТЦК, позивача перевели зі статусу призовника до категорії військовозобов’язаних. У червні 2024 року чоловіка направили на проходження військово-лікарської комісії, яка визначила його придатним до військової служби, після чого його було скеровано до однієї з військових частин.

Адвокатка позивача підкреслила, що на момент мобілізації її клієнт фактично залишався звільненим від обов’язку проходження строкової військової служби. За її словами, він мав статус "призовника", оскільки ще не досягнув вікового порогу в 25 років, необхідного для переходу в категорію "військовозобов’язаних". На думку захисту, юридичних підстав для мобілізації чоловіка не було, що робить дії територіального центру комплектування неправомірними.

Рішення суду

Суддя Львівського окружного районного суду Зоряна Лунь розглянула цю справу, ретельно проаналізувавши всі подані матеріали та аргументи сторін. У ході розгляду вона встановила, що позивач перебуває в статусі призовника, а не військовозобов’язаного, та не надавав згоди на проходження військової служби за контрактом.

На підставі цього суддя повністю задовольнила позов 22-річного чоловіка. Рішенням суду було визнано незаконним і скасовано наказ про його мобілізацію, а також інші накази, що стосувалися зарахування до військових частин. Ба більше, суд зобов’язав військову частину, де наразі перебуває позивач, звільнити його зі служби. На рішення суду ще поки що можна подати апеляцію.

Нагадаємо, що у Львівській області чоловік тричі просив відстрочку від мобілізації, однак не отримав відповіді від ТЦК. Внаслідок цього він подав позов до суду.

Також ми повідомляли, що на Полтавщині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Чоловік розкаявся та пояснив, що відмовився через вік і стан здоров’я. 

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