Суд обязал уволить призывника со службы в ВСУ, которого незаконно мобилизовали

Молоток судьи. Фото: Pexels

Во Львове в 2024 году представители ТЦК мобилизовали 22-летнего мужчину, который не является военнообязанным и не подписывал никакой контракт. Суд рассмотрел дело и окончательно решил этот вопрос.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в суд обратился 22-летний житель Львовщины, мобилизованный в ряды Вооруженных сил Украины в июне этого года. Истец утверждает, что на момент мобилизации находился в статусе призывника, поскольку ему еще не исполнилось 25 лет, а также он не был военнообязанным. Мужчина подчеркнул, что ранее не проходил военную службу и не давал добровольного согласия на подписание контракта. Следовательно, он считает действия ТЦК незаконными и добивается признания своей мобилизации недействительной с последующим увольнением с военной службы.

В ответ представитель ТЦК отметил, что истец был поставлен на военный учет еще в ноябре 2021 года. Тогда, по решению комиссии, его освободили от призыва на срочную службу из-за наличия судебного приговора по факту хранения наркотических веществ, за что он получил условный срок. В то же время, согласно данным ТЦК, истца перевели из статуса призывника в категорию военнообязанных. В июне 2024 года мужчину направили на прохождение военно-врачебной комиссии, которая определила его пригодным к военной службе, после чего он был направлен в одну из воинских частей.

Адвокат истца подчеркнула, что на момент мобилизации ее клиент фактически оставался освобожденным от обязанности прохождения срочной военной службы. По ее словам, он имел статус "призывника", поскольку еще не достиг возрастного порога в 25 лет, необходимого для перехода в категорию "военнообязанных". По мнению защиты, юридических оснований для мобилизации мужчины не было, что делает действия территориального центра комплектования неправомерными.

Решение суда

Судья Львовского окружного районного суда Зоряна Лунь рассмотрела это дело, тщательно проанализировав все представленные материалы и аргументы сторон. В ходе разбирательства она установила, что истец находится в статусе призывника, а не военнообязанного, и не давал согласия на прохождение военной службы по контракту.

На основании этого судья полностью удовлетворила иск 22-летнего мужчины. Решением суда был признан незаконным и отменен приказ о его мобилизации, а также другие приказы, относящиеся к причислению в воинские части. Более того, суд обязал воинскую часть, где находится истец, уволить его со службы. На решение суда пока что еще можно подать апелляцию.

Напомним, что во Львовской области мужчина трижды просил отсрочку от мобилизации, однако не получил ответа от ТЦК. В результате он подал иск в суд.

Также мы сообщали, что в Полтавской области мужчину осудили за уклонение от мобилизации. Мужчина раскаялся и объяснил, что отказался из-за возраста и состояния здоровья.