Зала суду. Фото: ТУ Державної судової адміністрації України в Волинській області

На Полтавщині суд розглянув справу щодо порушення законодавства про мобілізацію. Працівники ТЦК та СП наклали на чоловіка штраф, однак суд його скасував.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік звернувся до суду із заявою про скасування накладеного на нього штрафу у розмірі 17 тисяч гривень за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Чоловік заявив, що вважає рішення ТЦК незаконним через порушення його прав.

Суд виявив, що на копії постанови ТЦК немає підпису чоловіка, а також були виправлення у даті винесення — 14 жовтня виправлено на 16 жовтня, що неприпустиме. Судді запропонували ТЦК оскаржити рішення щодо дослідження доказів, втім представники територіального центру комплектування на засідання не з'явилися.

Вирок суду

Суд вирішив задовольнити позов чоловіка щодо адміністративного стягнення. Постанову про притягнення чоловіка до відповідальності та накладення на нього штрафу у розмірі 17 тисяч гривень скасували.

Нагадаємо, у ЗМІ почала ширитись інформація про те, що українців автоматично позбавляють водійських прав за неявку за повісткою. Чи відповідає це дійсності, пояснили у Міністерстві оборони.

У Полтавській області судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Він заявив, що до того дві військові частини не взяли його на службу.