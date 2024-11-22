Штраф от ТЦК — житель Полтавщины подал в суд

Зал суда. Фото: ТУ Государственной судебной администрации Украины в Волынской области

В Полтавской области суд рассмотрел дело о нарушении законодательства о мобилизации. Сотрудники ТЦК и СП наложили на мужчину штраф, однако его отменили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина обратился в суд с заявлением об отмене наложенного на него штрафа в размере 17 тысяч гривен за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Мужчина заявил, что считает решение ТЦК незаконным из-за нарушения его прав.

Суд обнаружил, что на копии постановления ТЦК нет подписи мужчины, а также были исправления в дате вынесения — 14 октября исправлено на 16 октября, что недопустимо. Судьи предложили ТЦК обжаловать решение по исследованию доказательств, однако представители территориального центра комплектования на заседание не явились.

Приговор суда

Суд решил удовлетворить иск мужчины по поводу административного взыскания. Постановление о привлечении мужчины к ответственности и наложении на него штрафа в размере 17 тысяч гривен отменили.

Напомним, в СМИ начала распространяться информация о том, что украинцев автоматически лишают водительских прав за неявку по повестке. Соответствует ли это действительности, объяснили в Министерстве обороны.

В Полтавской области судили мужчину, отказавшегося от мобилизации. Он заявил, что ранее две воинские части не взяли его на службу.