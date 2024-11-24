Telegram-канал о повестках — вынесли приговор администратору чата

Зал суда. Фото: Буский районный суд Львовской области

Уроженка Беларуси в Telegram создала группу, где вместе с другими участниками чата сообщала информацию о местонахождении работников ТЦК и СП. Женщину судил Любешевский районный суд Волынской области.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Уроженка Беларуси была администратором канала в Telegram, где сообщали о расположении военнослужащих в населенных пунктах Камень-Каширского района Волынской области. Канал был рассчитан на мужчин, которые хотели избежать мобилизации и следили за передвижением представителей ТЦК и СП.

Кроме того, что женщина была администратором группы и лично распространяла информацию, она систематически одобряла публикации других участников. В сообщениях говорилось о пребывании или отсутствии военнослужащих ТЦК и СП на той или иной улице населенного пункта, а также указывали информацию о транспортных средствах, на которых они передвигались.

В решении суда отмечается, что распространяемые в группе сообщения соответствовали фактическим местам пребывания военнослужащих. Это позволяло избежать мужчинам мобилизации и военной службы.

Решение суда

В ходе досудебного расследования между прокурором и обвиняемой было заключено соглашение о признании виновности. Женщина безоговорочно признала себя виновной в совершении уголовного преступления. На основании этого суд принял решение утвердить соглашение и признать обвиняемую виновной. Ей назначили наказание в виде пробационного надзора на срок три года.

Напомним, во Львове представители ТЦК незаконно мобилизовали 22-летнего парня. Суд рассмотрел дело и окончательно решил этот вопрос.

В Черкасской области мужчина через Telegram сообщал военнообязанным о местах работы работников территориального центра комплектования. Он называл представителей военкомата "людовами". Мужчину судили.