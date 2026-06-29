Нардеп Сергій Кузьміних отримав цілодобовий домашній арешт у ВАКС

Засідання ВАКС. Фото: кадр з відео

Народний депутат Сергій Кузьміних, обвинувачений в отриманні понад пів мільйона гривень хабаря за махінації на медичних тендерах, проведе наступні два місяці під цілодобовим домашнім арештом, хоча прокуратура вимагала тримання під вартою. Таке рішення ухвалив ВАКС після того, як парламентаря довелося затримувати примусово через систематичне ігнорування суду, зокрема з причини його поїздки до Іспанії.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на засідання ВАКС.

Сергій Кузьміних проведе два місяці під домашнім арештом

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив вимоги сторони обвинувачення щодо зміни запобіжного заходу народному депутату України Сергію Кузьміних. Раніше парламентаря, який систематично ігнорував судові виклики і навіть виїжджав у відрядження до Іспанії, затримали на виконання відповідної судової ухвали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наполягала на взятті підсудного під варту без можливості внесення грошової застави. Проте суддя визначив для політика цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці. Також суд конфіскував на користь держави 49 620 гривень застави, які фігурант вніс ще у травні 2022 року.

Нардеп зобов'язаний з'являтися на вимогу до суду, повідомляти про зміну роботи чи адреси проживання, здати державним органам свої паспорти і постійно носити електронний браслет. Строк дії ухвали становить 2 місяці, тобто до 29 серпня 26 року включно.

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Як повідомляли Новини.LIVE, кримінальна справа стосується подій січня 2022 року, коли Національне антикорупційне бюро викрило Кузьміних на корупційних оборудках. За версією слідства, політик одержав 558 тисяч гривень відкату, що становило 30% від суми угоди на постачання ультразвукового діагностичного обладнання для житомирської лікарні. За ці гроші він пообіцяв вплинути на посадовців, щоб забезпечити перемогу конкретній приватній фірмі на торгах. Крім того, народний обранець гарантував цій же компанії сприяння у підписанні майбутніх медичних контрактів на купівлю МРТ та лапароскопічного устаткування на суму понад 38 мільйонів гривень.

Також нещодавно правоохоронці викрили масштабну схему вимагання "відкатів" у Полтаві, де місцевий депутат через мережу обмінників отримував 10% від вартості комунальних контрактів, привласнивши 7,7 млн грн на дорожніх роботах.

Паралельно з цим, у чотирьох областях України було розкрито ще серйозніші махінації. Посадовці та підприємці розікрали 81 млн грн під час будівництва та оснащення укриттів для освітніх і військових об'єктів. Зокрема, на Дніпропетровщині та Чернігівщині злочинна група заробляла на підлаштуванні тендерів та постачанні неякісних конструкцій, що не відповідали жодним безпековим стандартам.